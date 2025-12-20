Делян Добрев: От власт ни свали амбицията да вдигаме доходите и инвестициите

През последния месец имаше цял набор от бюджети, които връщахме, гласувахме, опитвахме отново. Първият вариант, който беше най-неуспешният, отразяваше амбицията на коалицията да вдига доходите и да има много голяма инвестиционна програма – повече, отколкото са възможностите на данъчната система. След като партиите си дадоха желанията, Министерство на финансите ги остйности и каза: „Това са разходите и за да се запази 3% дефицит трябва да се вдигат данъците". Счете се, че най-безболезнено ще е вдигането на данък „Дивидент” и осигуровките. За осигуровките е предложение на Международния валутен фонд от много дълго време. Това заяви председателят на бюджетната комисия в НС Делян Добрев от ГЕРБ в предаването „Панорама” по БНТ.

Единственото, което съм казвал за този бюджет е, че следващият ще е по-хубав, без да знам, че този въобще няма да се гледа, добави той.

Вторият бюджет нямаше увеличение на данъците, имаше свита капиталова програма, тоест по-малко инвестиции, в същото време запазваше щедрата политика по отношение на доходите и социалните разходи. Защо в един и същи ден имаше точка в дневния ред „удължителен закон” и „Закон за държавния бюджет за 2026 г”? Ние бяхме готови да приемем втория вариант на бюджета, в който нямаше увеличение на данъците, но в същото време имаше значително увеличение на доходите. Защото, ако направите сравнение с удължителния бюджет, с който ще харчим 1/12 всеки месец с последния вариант на бюджет, ще видите, че в него имаше 10%, дори в някои случаи 15% увеличение на доходите, докато в този няма. Има текст, който казва, че заплатите ще се индексират с инфлацията, но това противоречи не само на Закона за публичните финанси, но и на предния текст. В случая има двусмислие и този текст не може да бъде приложен, обясни Добрев.

Факт е, че правителство няма. Когато няма правителство бюджетът трябва да се приеме от някакво мнозинство в парламента. Очевидно вече няма мнозинство, защото ако имаше такова, щеше да има правителство, затова трябваше да се намери консенсус в НС за приемането на някакъв бюджет, в който имаше увеличение на доходите, посочи председателят на бюджетната комисия в НС.

На въпрос дали има някакви рискове за приемането на еврото от това, че нямаме редовен бюджет, Делян Добрев заяви: „Няма рискове, ние имаме удължителен бюджет. Единствената лоша новина е за хората, които няма да получат увеличение на заплатите между 10-15%, вероятно ще получат 3,5%, колкото е хармонизираният индекс на инфлацията. В този текст, който ПП-ДБ пробутаха в зала и който противоречи на Закона за публичните финанси, не знам как ще бъде прилаган от който и да е финансов министър, да не говорим, че ако този текст се разгледа от КС, нищо чудно той да падне. Ние не носим вече отговорност, защото когато имаш коалиция от три партии и всеки иска да защити своята политика се получава така, че имаш лош вариант на бюджета.

Според Добрев от власт ги е свалила амбицията да вдигат доходите и инвестициите, повече отколкото им позволяват приходите в бюджета. Всички имаме вина – те, че искаха много, а ние, че не казахме – не.

