Протест пред сградата на bTV в подкрепа на Цънцарова и Йочев. От медията: НЕ са уволнени

Протест пред сградата на bTV в подкрепа на Цънцарова и Йочев. От медията: НЕ са уволнени
bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година. Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината.

Това е позицията на bTV Media Group.

Пред сградата на телевизията снощи се проведе протест, организиран от Асоциацията на европейските журналисти. Според официалната им позиция, поводът е "широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно и на нейния колега Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок на bTV. Цънцарова е обект на политически атаки от години, като АЕЖ неведнъж е излизала с позиции в нейна защита."

"За нас беше много важно да изразим солидарност с Мария Цънцарова, както и с колегата ѝ Златимир Йочев. Беше важно за нас като журналистическа организация именно ние да призовем за протест, защото има нужда от професионална солидарност", коментира Мария Черешева, председател и един от основателите на АЕЖ-България, която беше на протеста.

