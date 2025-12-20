Путин към Рюте: Можеш ли изобщо да четеш?

Руският президент Владимир Путин остро разкритикува генералния секретар на НАТО Марк Рюте заради призивите му Алиансът да се подготви за възможна мащабна война с Русия, предаде „Политико“.

„За какво изобщо говориш? Наистина искам да попитам – какво означава да се подготвяте за война с Русия? Можеш ли изобщо да четеш? Прочети Стратегията за национална сигурност на САЩ“, заяви руският държавен глава.

Повод за коментара му станаха изявленията на Рюте от миналата седмица в Берлин, в които генералният секретар на НАТО предупреди, че след Украйна Русия може да насочи вниманието си към страните от Алианса. Той призова държавите членки да преминат към „военновременна нагласа“ и да се подготвят за конфликт от мащаба на войните, преживени от предишните поколения.

Путин отхвърли тези твърдения и подчерта, че в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ Русия не е определена като враг или заплаха. По думите му, ако водещата сила в НАТО не разглежда Москва като противник, подобни призиви за конфронтация са необосновани.

„В новата стратегия Русия не е посочена като враг или цел, а генералният секретар на НАТО говори за подготовка за война с нас. Какво означава това? Защо насочвате Алианса към война с Русия, след като основната страна в НАТО не ни смята за враг?“, заяви още Путин.