  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +11
Пловдив: +1 / +9
Варна: +6 / +11
Сандански: +5 / +11
Русе: +4 / +9
Добрич: +4 / +9
Видин: +4 / +9
Плевен: +2 / +10
Велико Търново: -2 / +9
Смолян: -4 / +3
Кюстендил: +1 / +8
Стара Загора: +1 / +6

Путин към Рюте: Можеш ли изобщо да четеш?

  • Сподели в:
  • Viber
Путин към Рюте: Можеш ли изобщо да четеш?

Стопкадър/ТАСС
A A+ A++ A

Руският президент Владимир Путин остро разкритикува генералния секретар на НАТО Марк Рюте заради призивите му Алиансът да се подготви за възможна мащабна война с Русия, предаде „Политико“.

„За какво изобщо говориш? Наистина искам да попитам – какво означава да се подготвяте за война с Русия? Можеш ли изобщо да четеш? Прочети Стратегията за национална сигурност на САЩ“, заяви руският държавен глава.

Повод за коментара му станаха изявленията на Рюте от миналата седмица в Берлин, в които генералният секретар на НАТО предупреди, че след Украйна Русия може да насочи вниманието си към страните от Алианса. Той призова държавите членки да преминат към „военновременна нагласа“ и да се подготвят за конфликт от мащаба на войните, преживени от предишните поколения.

Путин отхвърли тези твърдения и подчерта, че в новата Стратегия за национална сигурност на САЩ Русия не е определена като враг или заплаха. По думите му, ако водещата сила в НАТО не разглежда Москва като противник, подобни призиви за конфронтация са необосновани.

„В новата стратегия Русия не е посочена като враг или цел, а генералният секретар на НАТО говори за подготовка за война с нас. Какво означава това? Защо насочвате Алианса към война с Русия, след като основната страна в НАТО не ни смята за враг?“, заяви още Путин.

#Владимир Путин #Марк Рюте #НАТО #Русия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите