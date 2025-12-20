  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +11
Пловдив: +1 / +9
Варна: +6 / +11
Сандански: +5 / +11
Русе: +4 / +9
Добрич: +4 / +9
Видин: +4 / +9
Плевен: +2 / +10
Велико Търново: -2 / +9
Смолян: -4 / +3
Кюстендил: +1 / +8
Стара Загора: +1 / +6

Москва разтрогна военни споразумения с България и още 10 натовски държави

  • Сподели в:
  • Viber
Москва разтрогна военни споразумения с България и още 10 натовски държави
A A+ A++ A

Премиерът на Русия Михаил Мишустин подписа разпореждане, съгласно което на Министерството на отбраната се разрешава да прекрати международните военни договори с 11 западни държави, включително Германия, Великобритания и Полша.

Документът е публикуван в руския правителствен портал за правни актове.

"Да се разреши на Министерството на отбраната на Русия да прекрати следните международни договори: споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на отбраната на Федерална република Германия, подписано в Москва на 13 април 1993 г.; споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на националната отбрана на Република Полша в областта на отбраната, подписано в Москва на 7 юли 1993 г.; споразумението между Министерството на отбраната на Руската федерация и Министерството на отбраната на Кралство Норвегия за сътрудничество в областта на отбраната, подписано в Москва на 15 декември 1995 г.", се посочва в документа.

Освен това, допълва ТАСС, прекратени са и споразуменията за двустранно сътрудничество с Румъния от 28 март 1994 г., с Дания от 8 септември 1994 г., с Великобритания и Северна Ирландия от 18 март 1997 г., с Нидерландия от 18 юни 1997 г. Става въпрос също за споразумения с Хърватия от 18 декември 1998 г., с Белгия от 19 декември 2001 г. и с Чехия от 16 април 2002 г.

През 1992 г. Русия и България подписват Договор за приятелски отношения и сътрудничество, който полага основите на новите двустранни отношения след края на Студената война. С този договор, подписан на 4 август, двете страни продължават да развиват сътрудничеството си, включително в сферата на отбраната.



#Русия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите