Пуснаха файловете по делото "Епстийн"
Американското министерство на правосъдието започна да публикува файловете от разследването за сексуални престъпления на бившия финансист Джефри Епстийн, предаде БНР.
Това става след настъпването на крайния срок в приетия от Конгреса закон по темата.
Сред обнародваните данни има снимки, списъци с телефонни обаждания и показания, но част от тях са редактирани. Новата информация се очаква да хвърли светлина върху връзките на Епстийн с високопоставени личности, включително президента Доналд Тръмп. Според заместник главния прокурор Тод Бланч матриали свързани с активни разследвания ще бъдат задържани, а това, което може да бъде видяно, ще мине през редакция, за да се запази самоличността на жертвите на скандала. Бланч обаче каза, че правосъдното ведомство не е получавало нареждания да редактира името на Тръмп.
От Белия дом обявиха, че обнародването на документите показва, че тази администрация е най-прозрачната в историята. Това обаче става, след като Тръмп отстъпи пред натиска на Конгреса и подписа закона, свързан с публикуването, въпреки че по-рано се противопоставяше на идеята файловете да видят бял свят.
Новата партида публикувани материали съдържа снимка на 42-ия президент на САЩ Бил Клинтън в джакузи.
Снимката показва бившия държавен глава, седнал с ръце зад главата. До него, в джакузи, може да се различи силует на човешка фигура, чието лице е скрито от черен квадрат. На друга Клинтън прегръща жена с британския рок музикант от The Rolling Stones, Мик Джагър.
Асошиейтед прес съобщава, че са открити няколко снимки на бившия президент Бил Клинтън, на които той е с различни жени, включително сътрудничката на Епстийн Гилслейн Максуел. Клинтън не е обвиняван в никакви неправомерни действия във връзка с разследването и появата на фотосите не се очаква да промени това.
Един от файловете съдържа снимка на самия Епстийн, прегръщащ неидентифицирана жена, чието лице е скрито зад черен правоъгълник. На това изображение финансистът държи чек за 22 500 долара, подписан от Тръмп.
Няма информация за съдържанието на снимката, а обстоятелствата, при които настоящият американски лидер е предал чека на Епстийн, са неизвестни.
Епстийн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е организирал посещения в дома си в Манхатън за десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епстийн включваше множество настоящи и бивши служители не само в Съединените щати, но и в много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнес лидери и известни личности от света на развлекателната индустрия. Наказателните производства срещу финансиста в Съединените щати бяха прекратени, след като той се самоуби в затворническата си килия през август 2019 г.
На 20 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е подписал законопроект, одобрен от Конгреса, изискващ Министерството на правосъдието на САЩ да предостави досиетата по делото на Епстийн. Ройтерс, позовавайки се на източници, обаче съобщи, че администрацията на Тръмп е оказала натиск върху членовете на Сената на САЩ да отложат гласуването за предоставяне на досиетата по делото на Епстийн.
