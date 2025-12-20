Спорт по тв на 20 декември
09.20 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, жени Евроспорт 1
10.05 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, мъже Евроспорт 1
11.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал д`Изер, спускане, жени Евроспорт 1
12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал Гардена, спускане, мъже Евроспорт 1
13.00 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, преследване, жени Евроспорт 2
14.00 Бохум – Карлсруе Диема спорт 3
14.00 Фортуна – Гройтер Фюрт Нова спорт
14.05 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, жени Евроспорт 2
14.30 Нюкасъл – Челси Диема спорт 2
14.30 Саутхемптън – Ковънтри Диема спорт
14.45 Снукър: Шотландия оупън, полуфинал Евроспорт 1
15.00 Овиедо – Селта МАХ Спорт 4
15.00 Сноуборд, Световна купа, паралелен слалом БНТ 3
15.30 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, преследване, мъже Евроспорт 2
16.30 Щутгарт – Хофенхайм Диема спорт 3
16.30 Хамбургер – Айнтрахт Нова спорт
16.30 Волейбол, Купа на България, полуфинал, жени БНТ 3
16.30 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, ски бягане на 5 км, жени Евроспорт 2
17.00 Манчестър Сити – Уест Хем Диема спорт 2
17.00 Брайтън – Съндърланд Диема спорт
17.00 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже Евроспорт 2
17.15 Леванте – Реал Сосиедад МАХ Спорт 4
18.00 Тенис, финали на АТР за младежи МАХ Спорт 1
19.00 Лацио – Кремонезе МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Купа на България, полуфинал, жени БНТ 3
19.15 Баскетбол, Академик (Пд) – Балкан МАХ Спорт 2
19.30 Осасуна – Алавес МАХ Спорт 4
19.30 Тотнъм – Ливърпул Диема спорт 2
19.30 Лайпциг – Байер Диема спорт 3
20.00 Боксер, галавечер от Лийдс Диема спорт
20.00 Баскетбол, Леида – Реал Нова спорт
20.25 Спускане с шейни: Световна купа в Лейк Плесид, втори манш, мъже Евроспорт 2
20.45 Снукър: Шотландия оупън, полуфинал Евроспорт 1
21.00 НЕК – Аякс Ринг
21.30 Холщайн – Динамо Диема спорт 3
21.45 Ювентус – Рома МАХ Спорт 3
21.45 Спускане с шейни: Световна купа в Лейк Плесид, смесено отборно Евроспорт 2
22.00 Реал – Севиля МАХ Спорт 4
22.00 Ванде – ПСЖ МАХ Спорт 2
22.00 Лийдс – Кристъл Палас Нова спорт
22.50 Спускане с шейни: Световна купа в Лейк Плесид, смесени двойки Евроспорт 2
23.30 Волейбол, световно клубно първенство МАХ Спорт 1
00.00 НБА, Денвър – Хюстън Диема спорт 3
Още по темата:
- » Спорт по тв на 14 декември 2025
- » Спорт по тв на 7 декември, неделя
- » Спорт по тв в неделя, 30-и ноември