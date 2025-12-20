Подробен седмичен хороскоп от 22 до 28 декември

Овен

Овните тази седмица могат да попаднат в сложна ситуация. Основната проблемна тема може да бъде вероятна вреда за вашата репутация в една или друга форма. Една от възможните форми на опит за дискредитация е публикуването в интернет на неверни сведения за вас. Бъдете по-внимателни, не се доверявайте на случайни хора. Преди всичко звездите ви съветват да се държите прозрачно и безупречно от гледна точка на буквата и духа на закона. Помнете, че нарушенията на закона могат да ви доведат до санкции. Особено това се отнася за онези, които имат автомобил — да нарушите правилата за движение е лесно, но последвалият контакт с представители на пътната полиция може да ви струва нерви и финансови загуби. Седмицата може да се окаже неблагоприятна за тези, които пътуват, както и за занимаващите се с преподавателска или мисионерска дейност. Крайно нежелателно е да подавате искови заявления и да водите съдебни дела. При студентите могат да възникнат усложнения в отношенията с преподаватели и колеги.

Телец

При Телците тази седмица може да бъде свързана с фактори на неопределеност и нестабилност. Възможни са извънредни ситуации, затова звездите не съветват да планирате нещо сериозно за този период. В резултат на форсмажорни обстоятелства предварително съставените планове могат моментално да изгубят актуалност. Освен това може да ви бъде трудно да се ориентирате правилно в новите условия. Нараства нестабилността в отношенията ви с приятели. Следва добре да премислите всички „за“ и „против“, преди да приемете покана за приятелско събиране. Празното прекарване на време може да доведе до неприятности, включително до разрив с някого от приятелите. Бъдете внимателни с финансите. Крайно нежелателно е да давате или вземате пари на заем, да поемате отговорност за чужди средства, да правите инвестиции. Ако имате електронен портфейл, сменете паролите и вземете мерки срещу несанкциониран достъп.

Близнаци

Близнаците могат да се сблъскат тази седмица с неблагоприятни външни обстоятелства. Каквото и да правите, навсякъде могат да възникват препятствия. Може да ви опонират най-различни хора — от началници до партньори. А за подкрепа на вашите инициативи ще бъде по-трудно да намерите съмишленици. Най-сложната тема са партньорските отношения. Ако сте в брак, поведението на партньора може да стане по-взискателно и неотстъпчиво. В тези условия е трудно да разчитате на любов, нежност и грижа. Нежелателно е да повдигате и обсъждате остри и принципни въпроси — това може да стане повод за влошаване на отношенията. Най-трудно ще бъде за тези, които планират брак. Плановете за сватба могат да се разрушат. Провеждането на сватба тази седмица също не се препоръчва. В кариерата е възможна голяма обърканост.

Рак

На Раците тази седмица звездите съветват да се отнесат много сериозно към здравето си. Причината е, че сега се увеличава вероятността от възпалителни процеси в организма. Може да сте уязвими към инфекциозни заболявания. Важно е да поддържате правилен температурен режим, за да избегнете прегряване или преохлаждане. По-добре временно да се въздържате от закаляващи процедури и посещения на сауна. Друга потенциално проблемна тема са неприятности, свързани с контакт с домашни животни. Ако имате куче, не е изключена внезапна агресия. По някаква причина може да ви бъде трудно да поддържате режима на животните — например да се наложи спешно да пътувате и да няма на кого да ги оставите. Това е проблемно време за изпълнение на ежедневни задачи и текуща работа. Възможно е някой да ви въведе в заблуждение със съвети и да допуснете грешка в делата.

Лъв

При влюбените Лъвове тази седмица може да бъде сериозно изпитание за чувствата. Може да се засили потребността ви от нежност и грижа от страна на любимия човек. Възможно е да сте склонни да идеализирате партньора, приписвайки му несъществуващи прекрасни качества. Но в даден момент може да настъпи разочарование. В реалността може да се сблъскате с опити за манипулация и изисквания единият влюбен да се подчини на волята на другия. Това може да се случи на фона на ревност и необосновани подозрения. Старайте се да не давате повод за съмнения и се отнесете с разбиране към любимия човек. Иначе ще бъде трудно да запазите предишните чувства и може да се стигне до сериозна разпра. Друга проблемна тема може да бъде увлечението по хазартни игри. Има риск да се увлечете прекомерно и да загубите голяма сума. Като цяло бъдете внимателни при финансови операции. Крайно нежелателно е да се занимавате с обмен на валута.

Дева

На Девите, които са в брак, ще им бъде трудно да поддържат отношенията тази седмица. Може да нарасне и товарът от семейни грижи. Възможно е да се наложи да поемете допълнителни задължения, изразходвайки много сили и време за поддържане на реда в дома. Междувременно партньорът може да демонстрира противоположно отношение — уклончивост и нежелание да изпълнява своите задължения. Възможен е и друг вариант: някой от членовете на семейството може да се разболее и да не може да изпълнява своите функции. Така или иначе, вероятно ще ви се наложи да носите двойна тежест. Това не е най-доброто време да каните гости у дома. Също така е по-добре вежливо да отклоните покани да гостувате. Ако живеете с възрастни роднини, избягвайте разговори за наследство — може да възникнат недоразумения и необосновани обвинения. Темата е по-добре изобщо да не се засяга.

Везни

Везните тази седмица могат да усетят засилване на интелектуалните способности. Но това не означава, че ще успеете да ги използвате ефективно. Седмицата може да премине в суета и безкрайни дребни задачи. Може да се окаже, че изведнъж имате множество спешни дела. Опитът да решите всичко бързо може да се провали, защото ще сте склонни да вършите няколко неща едновременно, често прескачайки от задача на задача, без да довършвате нищо. Възможно е суетата да се окаже имитация на дейност, а не реална работа. Освен това ще сте склонни да се разсейвате с проблеми на други хора, които нямат отношение към вашите. Отношенията с околните — съседи, познати, роднини — могат да се усложнят.

Скорпион

При Скорпионите тази седмица може да има напрежение в отношенията с любимия човек. Любовните отношения страдат от недостиг на доверие. Ревността и подозрителността също влияят негативно. Нараства вероятността от конфликти заради пари. Например може да ви обвинят, че се държите твърде меркантилно. Подарък, купен за любимия човек, може да не бъде оценен. Старайте се да избягвате харченето на пари за развлечения и хазарт — рискът от загуби е голям. Най-проблемната тема на седмицата е финансовата. Възможни са повреди на техника или автомобил, изискващи спешен ремонт. Не е изключено да се наложат големи разходи. Избягвайте игра на борсата и финансови спекулации — това е директен път към загуби.

Стрелец

Стрелците тази седмица не са застраховани от проблеми предимно в личен план. Звездите ви съветват да обърнете внимание на семейните отношения. Ако липсват топлина, грижа и доверие, причината може да е нечие прекалено твърдо и неотстъпчиво поведение. Ако сте млади и зависите от родителите си, може да срещнете препятствия в инициативите си. Финансовата зависимост може да ви попречи да смените имиджа си или да се изявите в романтичните отношения. Не бива да се обиждате или да влизате в конфликти. Това може да ви мотивира към по-голяма самостоятелност. Бъдете по-меки и грижовни към близките. В този период избягвайте обсъждане на важни въпроси на семейни съвети. Не е желателно да местите мебели или да добавяте декор у дома без съгласие на всички.

Козирог

При Козирозите тази седмица може да има неприятности в общуването. В полезрението ви могат да попаднат хора, настроени критично към вас. Общуването едва ли ще ви носи удоволствие, затова го сведете до минимум. От нови запознанства е по-добре да се въздържате. Около вас може да има хора с нечестни намерения, включително тайни недоброжелатели. В контактите слушайте повече, но не разкривайте подробности за себе си. Не разказвайте лични неща на случайни хора — думите ви могат да бъдат използвани срещу вас. Действайте открито и избягвайте интриги и тайни договорки. Възможно е да чуете слухове или сплетни. Не им се поддавайте и пазете нервите си.

Водолей

При Водолеите тази седмица може да има неочаквани събития, които да ви накарат да се откажете частично или напълно от плановете си. Най-вече това се отнася до планове, свързани с финанси. Например, ако сте спестявали за голяма покупка, внезапно може да се наложи да насочите средствата другаде. Периодът е рисков за загуби и нерационално харчене. Пазаруването може да бъде неуспешно: може да намерите желана вещ, да я купите, но после да се окаже, че сте похарчили пари напразно и трябва да я върнете. Покани за приятелски събирания могат да доведат до развалено настроение. Не давайте пари на заем. Засега е по-добре да се въздържате и от включване в клубове по интереси. Ако сте намерили група хора със сходни интереси, изчакайте и се огледайте по-внимателно.

Риби

На Рибите тази седмица звездите съветват да не предприемат важни инициативи в сфери, свързани с кариера или контакти с влиятелни хора. Не се опитвайте да контролирате това, което не ви принадлежи. Много е важно да съпоставяте реалните си ресурси и възможности със задачите, които стоят пред вас. Грешка в самооценката може да доведе до ситуация, в която ще поемете непосилен товар. Това е проблемно време за онези, които са мотивирани да правят кариера и имат големи амбиции. Сега е по-разумно да ги задържите. Не проявявайте прекомерна инициатива и не действайте без съобразяване с мнението на началството — инициативата ви може да бъде наказана. За успех в делата трябва да се научите да контролирате желанията си и да бъдете по-сдържани. Ако нещо не се получава, по-добре е да направите пауза и да не форсирате събитията.