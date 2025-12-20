Игнажден е: Не изнасяйте нищо от дома си!

На 20-и декември празнуваме Игнажден. Игнатий Богоносец е втори поред епископ на Антиохийската църква, ако не се брои нейният основател, апостол Петър, и представител на поколението на Апостолските мъже. Св. Игнатий завършва живота си с мъченическа смърт в Рим.

ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ

В Източна България на Игнажден е първата коледна вечеря. Трапезата е изцяло постна. Празникът се свързва със зимното слънцестоене и се смята за началото на Новата година. Нарича се още Млада година, Нов ден, Млад месец, Полаз или Полазовден.

Най-характерен за празника е обичаят "полазване", „полазник”. От това кой ще влезе пръв в къщата на Игнажден се гадае каква ще бъде и следващата година. Ако "полазникът " е добър и имотен човек, то и в къщата през цялата година ще има благоденствие и успех във всичко.

В много села полазникът най-напред сяда върху донесените от него пръчки или слама и поседява така известно време. Това се прави, за да мътят квачките през годината и да дойдат по-скоро годежници, т.е. момци за момите.

След това стопаните замесват тесто за колаци. От замесеното тесто откъсват малко и на някоя греда правят от него кръст — да бяга всяко зло. Правят толкова колаци, колкото са членовете на семейството.

На този ден, който от стопаните излезе пръв от къщата, когато се върне, трябва да внесе пръчки, които слага зад вратата.

Добре е на Игнажден да сме с пълни джобове, да имаме пари в портфейла и монети в джоба, за да ни е богата годината.

НА ТРАПЕЗАТА днес трябва да има жито, ошав, орехи, варена царевица, зеле, лук, туршия от пипер, картофи с ориз, булгур, пита с мая, кравайчета.

ПОВЕРИЯ ЗА ВРЕМЕТО:

Ако на Игнажден времето е ясно, през април ще има суша

Ако вали дъжд, през април ще има дъждове и плодородие

Добре е, ако на Игнажден, а също и по Коледа, вали сняг

Ако на Игнажден времето е облачно, реколтата ще е добра и в кошерите ще има изобилие

Времето през следващите 12 дни на месеца - от 20 до 31 декември, показва времето през 12-те месеца на идващата година - 20 декември определя какво ще е времето през януари.

КАКВО НЕ СЕ ПРАВИ:

Днес не бива ДА СЕ ИЗНАСЯ НИЩО ОТ КЪЩАТА - най-вече огън, жар или сол, за да не излезе берекетът.

Не се иска и не се дава нищо назаем.

Не се става от трапезата по време на ядене.

Не се излиза на двора.

Не се шие и плете.

Не се вари боб, за да не бие градушка.

Не се пере, за да не налети болест.

Бременните и нераждалите не трябва да работят, за да родят лесно.

Имен ден празнуват: Игнат, Игнатка, Искра, Искрен, Пламен, Пламена, Огнян, Огняна, Светла.

