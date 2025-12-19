Макрон: Европа трябва да възобнови пряк диалог с Путин, за да осигури мир

Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че Европа трябва да установи пряк канал за диалог с руския президент Владимир Путин, като посочи, че взаимодействието с Москва е необходимо, за да допълни текущите водени от САЩ преговори за Украйна.

След като лидерите на ЕС одобриха помощ от 90 милиарда евро за Украйна за следващите две години, финансирана от бюджета на блока, Макрон заяви, че европейците трябва да намерят рамка за повторно ангажиране с Русия по прозрачен начин, като в процеса участва и Украйна. Той отбеляза, че ако европейците не водят пряка комуникация с Москва, преговорите рискуват да се проведат косвено, при което преговарящите обсъждат въпроси с Русия без адекватна координация от страна на Европа.

Макрон определи този подход като ключов за постигане на траен мир, като заяви: „Или устойчив мир ще произтече от текущите преговори, или трябва да намерим начини европейците да възстановят диалога с Русия – прозрачно и с участието на Украйна.“

Забележките му последваха скоро след изказване на американския президент Доналд Тръмп на 18 декември, в което той посочи, че преговорите за прекратяване на войната в Украйна се приближават до потенциален резултат. Коментарите на Макрон подчертават признанието на ЕС, че освен финансовата и военната подкрепа за Киев, дипломатическото взаимодействие с Москва остава критичен елемент за разрешаване на конфликта.