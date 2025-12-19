София пуска "зелен билет" за 1 лев заради мръсния въздух

Столична община въвежда "зелен билет" за пътуване в градския транспорт заради прогнозите за сериозно замърсяване на въздуха. Мярката влиза в сила от утре и ще важи за събота, неделя и понеделник (20, 21 и 22 декември). В тези дни паркирането в буферните паркинги на метрото също ще бъде напълно безплатно за всички жители и гости на столицата.

Решението е взето въз основа на прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), която предвижда образуване на гъсти мъгли и задържане на фини прахови частици (ФПЧ) в ниските атмосферни слоеве през уикенда.



"Даваме възможност на хората да се информират навреме и да планират пътуванията си. Призовавам гражданите да подпомогнат усилията ни и да оставят автомобилите си вкъщи през идните дни, да използват градския транспорт за придвижване, за да се намалят емисиите в града и да се подобри качеството на въздуха, който всички дишаме", заяви заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, цитирана от БГНЕС.

Как работи "зеленият билет"

Специалният превозен документ е на стойност 1 лев и важи за неограничен брой пътувания в рамките на целия ден, включително и за нощния градски транспорт. Билетът може да бъде закупен:

С банкова карта директно в превозните средства;

От водачите на градския транспорт;

Онлайн през портала на Центъра за градска мобилност (ЦГМ);

От касите на ЦГМ и "Метрополитен".

Допълнителни мерки и контрол

От Столична община предприемат и извънредно миене и метене на уличните платна за намаляване на праха. Експертите препоръчват да се ограничи престоят на деца на открито в детските градини и училищата.

Властта припомня, че от 1 декември е в сила нискоемизионната зона в центъра на града. До момента Столичният инспекторат е изпратил 976 покани за връчване на актове на нарушители. Връчени са 41 акта, като 38 от тях са за нарушение в зона "Малък ринг", а 3 – в "Голям ринг".

Предстои и затягане на мерките за битово отопление. От 1 януари 2026 година влиза в сила забрана за отопление на твърдо гориво в 9 столични района, включително "Средец", "Красно село" и "Лозенец", а от 2029 година забраната ще обхване цялата община. В момента тече кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди, като вече са подадени над 4500 заявления.