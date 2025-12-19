  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +9
Пловдив: +2 / +9
Варна: +4 / +9
Сандански: +5 / +9
Русе: +3 / +7
Добрич: +3 / +7
Видин: +3 / +7
Плевен: +3 / +9
Велико Търново: -1 / +7
Смолян: -3 / +0
Кюстендил: +2 / +6
Стара Загора: +1 / +4

На директора на 138-о училище му прилоша в съдебната зала

  • Сподели в:
  • Viber
На директора на 138-о училище му прилоша в съдебната зала
A A+ A++ A

Софийският районен съд решава днес дали да остави за постоянно в ареста бившия директор на 138-о училище Александър Евтимов. Началото на заседанието се забави с близо час, тъй като по предварителна информация на мъжа му е станало лошо и се е наложила намеса на служебна охрана.


Припомняме, че на Евтимов му повдигнати две обвинения - за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на учебното заведение, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства.

Междувременно родители на ученици и тази сутрин се събраха пред училището, като заявиха, че готвят отворено писмо до медиите и до Обществения съвет на учебното заведение, тъй като по думите им, не всичко изнесено като информация от разследващите е вярно.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите