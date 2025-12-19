Първата летяща кола в света официално влиза в производство

Ако някога сте мечтали да се извисявате над трафика по пътя към офиса, мечтата ви е напът да се превърне в реалност. „Първата летяща кола в света“ вече официално влиза в производство.

Alef Model A Ultralight има осем витла, скрити в багажника и предния капак, които му позволяват да излита при всякакви метеорологични условия.

Когато приключите с летенето, футуристичният автомобил на стойност около 270 000 евро може да кацне и да се движи като обикновен автомобил на пътя.

След повече от десетилетие разработка, американската компания Alef Aeronautics обяви, че първите клиенти скоро ще получат своите летящи коли, сглобени на ръка в завода им в Силициевата долина, Калифорния.

Всяка кола ще изисква „няколко месеца“ експертна ръчна изработка, преди да е готова за доставка до клиентите. Първите ръчно сглобени автомобили ще бъдат доставени само на няколко души, които ще бъдат натоварени със задачата да тестват превозните средства в реални условия. Тази бавна доставка ще позволи на компанията да идентифицира и отстрани потенциални проблеми, преди летящият автомобил да влезе в масово производство.

Футуристичният модел на Alef Aeronautics може да се управлява като обикновен автомобил или, използвайки осем витла, скрити в структурата му от въглеродни влакна, да се издигне в небето.

Model A е законно признат както за пътническо превозно средство, така и за самолет, който може да излита и каца вертикално (eVTOL).

На сушата се движи като електрически автомобил, благодарение на четири малки мотора в колелата, докато седалката на водача е заобиколена от витла, които му позволяват да лети с крейсерска скорост от 177 км/ч., отбелязва "Мегавселена".

Каросерията от въглеродни влакна е с размери приблизително 5 на 2 метра. Компанията твърди, че автомобилът ще има достатъчно място за пилота и един пътник, с пробег от 321 километра на пътя и 177 километра във въздуха. Производственият модел тежи само 385 кг, което квалифицира Model A като ултралеко превозно средство съгласно законодателството, което се прилага за малки електрически превозни средства като колички за голф.

На пътя е ограничен до 40 км/ч, въпреки че може да се движи и по-бързо. Първата версия, която ще пристигне при клиентите, е по-опростен прототип, създаден за тестване. Alef Model A може да се използва като автомобил и като самолет, а излитането не е обект на пространствени ограничения. Alef Aeronautics получи сертификат за летателна годност от Федералната авиационна администрация (FAA) през 2023 г., с което Model A се доближи до световния пазар, повече от десетилетие след основаването на компанията.

Производителят вече има 3500 поръчки на стойност над 900 милиона евро, но първите клиенти ще получат летящи автомобили само за тестване в „много контролирани условия“. Преди всеки полет собствениците ще трябва да преминат обучение за експлоатация, поддръжка и безопасност.