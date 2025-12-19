Първи по рода си удар: Украински дронове атакуваха руски танкер в Средиземно море

Украински дронове са поразили руски петролен танкер, свързан с т.нар. сенчест флот на Москва, в Средиземно море. Това е първата известна атака от подобен тип, извършена толкова далеч от украинска територия, съобщи източник от Службата за сигурност на Украйна.

Операцията е проведена в неутрални води на повече от 2000 километра от Украйна и е определена като безпрецедентна. Танкерът, идентифициран като Qendil, е получил сериозни повреди и вече не може да бъде използван по първоначалното си предназначение. По данни на източника ударът е част от многоетапна специална операция с използване на въздушни дронове, управлявани от подразделението „Алфа“ на СБУ, известно и като Център „А“.

Overnight, Ukrainian forces raided a Russian dark fleet tanker, with heavy bomber drones striking the ship repeatedly.



The catch: Ukraine’s SBU Alfa team carried out the strike over 2000 km from Ukrainian shores, deep in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/tqD1WwHXq3 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 19, 2025

Разпространени са видеозаписи, на които се виждат няколко експлозии на кораб, за който се твърди, че е Qendil. Автентичността на кадрите и самото твърдение обаче не могат да бъдат независимо потвърдени. Руските власти не са коментирали случая, а и двете страни обичайно не признават публично загубите си във войната.

Според източника танкерът е бил използван за заобикаляне на международните санкции и за генериране на приходи, които подпомагат финансирането на руската война срещу Украйна. На тази основа СБУ счита кораба за легитимна военна цел съгласно международното право и законите и обичаите на войната.

Подчертава се, че по време на удара танкерът е бил празен, което означава, че операцията не е представлявала риск за морската среда или за региона.

Т.нар. сенчест флот на Русия включва петролни танкери с неясна собственост, използване на удобни флагове и нетипични транспортни практики, които позволяват износа на руски петрол въпреки западните санкции.

Изправена пред недостиг на жива сила и тежко въоръжение на фронта, Украйна все по-често разчита на произведени в страната далекобойни дронове за удари по цели дълбоко в Русия, в окупираните украински територии и по море. Това е част от по-широка стратегия за отслабване на руската военна инфраструктура.

През последните седмици Украйна засили атаките срещу руския петролен транспорт. В края на ноември СБУ пое отговорност за удари по два санкционирани танкера, Kairos и Virat, край черноморските крайбрежия на България и Турция. На 10 декември службата съобщи, че е използвала морски дронове Sea Baby за удар по друг танкер от сенчестия флот в Черно море, който също е получил тежки повреди.

Последният удар в Средиземно море, по думите на украински представители, има за цел да изпрати ясно послание, че кораби, подпомагащи руските военни усилия, могат да бъдат атакувани навсякъде, където оперират.