Путин: Няма да има повече войни, ако Западът признае интересите на Русия

Руският президент Владимир Путин очерта условията, при които според него няма да има бъдещи войни, заявявайки, че Москва очаква уважение и признаване на своите интереси, за да се избегнат нови „специални военни операции“ – терминът, който руските власти използват за войната срещу Украйна.

Във видео обръщение, организирано от Кремъл, Путин каза, че Русия ще се въздържа от започване на нови военни кампании, ако бъде третирана „на равни начала“ и ако нейните опасения за сигурността бъдат взети на сериозно. По думите му това включва край на това, което той нарече измама около разширяването на НАТО на изток – процес, който той отново определи като пряко пренебрегване на руските интереси. Руският президент отхвърли твърденията, че Москва възнамерява да напада Европа, като ги нарече абсурдни и продиктувани от вътрешнополитически цели за представяне на Русия като враг.

Путин заяви още, че остава отворен за сътрудничество с Обединеното кралство, европейските държави и Съединените щати, но само на основата на взаимно уважение и равнопоставеност, които според него биха били в полза за всички страни.

В същото обръщение руският президент отхвърли всякаква лична отговорност за жертвите на войната в Украйна. В отговор на въпрос за евентуална отговорност, ако отхвърли мирни предложения, свързвани с президента на САЩ Доналд Тръмп, Путин настоя, че Русия не е започнала конфликта и следователно не се смята отговорна за загиналите. Той повтори утвърдени кремълски наративи, включително твърдения за „преврат“ в Украйна през 2014 г. и за неизпълнение на Минските споразумения, като заяви, че Москва е била принудена да използва въоръжените си сили, за да сложи край на война, която според него е започнала от Киев с подкрепата на Запада.

Путин каза още, че към момента не вижда Украйна готова да прекрати конфликта, основно защото, по думите му, Киев отказва да обсъжда териториални въпроси. В същото време той призна, че има определени сигнали, които според него показват възможна готовност за някаква форма на диалог. По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за край на войната „се доближават до нещо конкретно“.

Руският лидер коментира и неотдавнашното посещение на украинския президент Володимир Зеленски на фронтовата линия край Купянск, където Зеленски записа видео до табелата на входа на града. Путин първоначално заяви, че не е следил случая, но след това нарече Зеленски „талантлив актьор“. Той добави, че ако украинските сили наистина контролират Купянск, Зеленски е трябвало да влезе по-навътре в града, като саркастично отбеляза, че дронове и от двете страни постоянно кръжат в района, което прави свободното придвижване невъзможно.

Путин повтори твърденията, че руските войски настъпват по цялата фронтова линия, и заяви, че Купянск се намира под руски контрол, въпреки украинските контраатаки в района. Той също така каза, че Русия е превзела Северск и че украинските опити да си върнат контрола над Покровск са се провалили. По думите му Москва очаква нови военни „успехи“ до края на годината.

По-рано през декември Путин публично покани чуждестранни журналисти да посетят оспорвани градове като Покровск и Купянск, за да демонстрира това, което той нарече руски контрол. Украинските власти обаче съобщиха за успешна контраофанзива край Купянск и за обкръжаване на руска част в района. Зеленски заяви, че посещението му на фронта е имало за цел да разобличи, по думите му, неверни руски твърдения за териториални завоевания и да покаже на партньорите на Украйна реалната ситуация на място.