Над 55% от българите подкрепят Европейския съюз

Повече от половината българи изразяват положително отношение към Европейския съюз (ЕС), показват данни от изследване на социологическа агенция „Мяра“. Проучването е поръчано от българския евродепутат Кристиан Вигенин и беше представено днес на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

"Българското общество не е антиевропейско. На моменти се колебае, критично е, но над 55% от българите имат положително отношение към ЕС", коментира Кристиан Вигенин. Според него страната ни подкрепя Съюза, но поставя въпроси за цената на членството и посоката на европейските политики.



Изследването е проведено в периода от 14 до 24 ноември 2025 година сред 1004 пълнолетни граждани. Данните показват, че 55,7% от анкетираните са „за“ ЕС, докато 37,3% изразяват отрицателно отношение.

Липса на информация

Евродепутатът отбеляза, че българите изпитват сериозен дефицит на информация относно европейските политики. Според Кристиан Вигенин голяма част от гражданите твърдят, че не получават достатъчно данни за работата на институциите, а една четвърт не могат да назоват нито една европейска институция.

Разделение за еврото

По отношение на единната европейска валута обществото остава разделено. Данните сочат, че 36% от анкетираните подкрепят приемането на еврото и смятат, че това ще има положителен ефект за страната. В същото време 46% се обявяват против въвеждането му, а останалите 18% все още се колебаят.

Профил на критиците

Социологът Яница Петкова посочи, че по-критично настроени към Съюза са по-възрастните хора, жителите на малките населени места, както и хората с основно образование и по-ниски доходи.

Относно евентуално напускане на ЕС, 50,1% от българите биха гласували против подобна стъпка, докато 39,4% биха подкрепили „излизане“.

Основателят на агенция „Мяра“ Първан Симеонов подчерта, че членството в Съюза вече се възприема като част от всекидневието. „Европейският съюз спря да бъде мечта, а се превърна в ежедневие“, заяви Първан Симеонов, цитиран от БТА.