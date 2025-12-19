  • Instagram
Депутатите излизат във ваканция до 10 януари

Депутатите излизат във ваканция до 10 януари
Депутатите излизат във ваканция от 22 декември до 10 януари, съгласно правилника за работа на Народното събрание, обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов след края на парламентарния контрол.

Следващото редовно пленарно заседание е на 14 януари, сряда от 9:00 часа, добави той и пожела на всички весели празници.

Преди да закрие заседанието Ангелов съобщи, че съгласно правилника на НС и във връзка с подаденото заявление на Андрей Чорбанов за напускане на групата на „Има такъв народ“, който обаче остава нечленуващ в парламентарна група народен представител, Чорбанов се освобождава като председател и член на комисията по образование и като член на здравната комисия.

