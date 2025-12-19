Краставиците и доматите на едро удариха 5 лева за килограм

Цените на сезонните плодове и зеленчуци се повишиха с около 10 процента през последните два месеца на едно от най-големите стокови тържища в страната – борсата край пловдивското село Първенец. Дни преди предстоящите празници търговците отчитат рязък спад на потребителите, съобщи БНТ.

Според производители и търговци покупателната способност на хората е намаляла значително. "Няма хора, няма купувачи. Борсата е празна", заяви Димитър Лазаров, който произвежда зеле в село Йоаким Груево. Той поясни, че ако преди е продавал един бус с продукция за часове, сега същият обем се търгува в продължение на четири дни.

Най-осезаем е скокът при краставиците, чиято цена на едро вече достига 5 лева за килограм. Поскъпването е продиктувано от увеличените разходи за отглеждане в оранжерии през зимния сезон.

"Хората са предпазливи и предвид въвеждането на еврото, усеща се. По-малко клиенти има тук при нас", обясни Илия Гатев, изпълнителен директор на стокова борса "Родопи 95". Той допълни, че цената на краставиците се движи на високи нива още от лятото заради производствените разходи.

Търговия на едро

На борсата в Първенец доматите се търгуват по 5 лева за килограм, а морковите – по 1 лев. Цитрусовите плодове като мандарини и портокали се продават за 2,50 лева. Значително по-скъпи са ябълките, чиято цена достига до 3 лева за килограм при вносната италианска продукция.

"Предполагам, че това се дължи на по-лошата реколта, която има от ябълки. Цената достига до 2,40 лева", посочи Илия Гатев.

Потребителите изразяват опасения, че цените могат да продължат да растат и след Нова година. Междувременно представителите на дребния бизнес се чувстват притиснати от големите търговски вериги. "Много колеги се отказват от дребния бизнес. Веригите ги мачкат", сподели търговецът Николина Иванова.

Надеждите на стопаните са, че потреблението ще се засили в последните дни преди Коледа и Нова година, въпреки високите цени на вносната капия, която в момента се продава за около 3,70 лева.