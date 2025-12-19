Безплатно паркиране в София за празниците – ето кога

Гражданите и посетителите на столицата ще имат възможност да паркират безплатно в платените зони по време на коледните и новогодишните празници. Това съобщиха официално от Центъра за градска мобилност, като мярката ще се прилага както за „Синята“, така и за „Зелената“ зона в София.

В рамките на общо 10 дни водачите няма да дължат такса за паркиране в централните части на града, което ще осигури по-лесно и удобно придвижване в празничния период.

Зоните за почасово платено паркиране няма да работят в следните периоди:

от 24.12.2025 г. до 28.12.2025 г. включително;

на 31.12.2025 г.;

от 01.01.2026 г. до 04.01.2026 г. включително.

Платеното паркиране в София поскъпва – какво още се променя

От 5 януари 2026 г. платеното паркиране в София ще поскъпне двойно и ще обхване нови зони в града. Цената за паркиране в синя зона ще достигне два евро на час, а в зелена – един евро на час.

Работното време на синята зона ще бъде от понеделник до неделя, между 9:00 и 21:00 часа, включително празници, докато зелената зона ще работи от понеделник до събота, в същия времеви диапазон. Максималното време за паркиране в синя зона се увеличава от два на три часа, а в зелена остава четири часа. Хартиените талони ще бъдат премахнати от средата на 2026 г., като плащането ще става основно чрез електронни канали като Sofia Plus, сайта на ЦГМ или чрез QR код на табелите.