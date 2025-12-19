Интернет гърми! Махат ли Цънцарова и Йочев от ефир?

Водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев може би слизат от екран от началото на 2026 година. Това е станало ясно днес в нюзрума на бТВ, съобщи „24 часа" като се позова на „свои източници“.

бТВ планирала изцяло да промени публицистичните формати от началото на следващата година.

Причината за смяната не е ясна, но предположението е, че медията не била доволна от политическите демонстрации на Цънцарова и Йочев в ефир.

От компанията-майка СМЕ в Чехия били категорични, че се нарушавали всички журналистически стандарти и дали подкрепа за промените. Преди дни след първия протест Цънцарова се появи в ефир с чаша, на която пише „Време е за истинска промяна". По-късно тя си публикува снимката във Фейсбук.

В сайта Медиапул описаха сюжета с чашата, която е била заменена с друга в ефир, прибавяйки разговор в предаването водещата, по време на който тя попита гост който няма нищо общо с протестите – главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, поканен да говори по темата за грипа. Какви съвети той дава на политиците, които се грижат за хората, а не искат да отидат при тях на площада.

Според друга версия бТВ иска пълна промяна на публицистичните си предавания заради по-ниския рейтинг на част от тях, вкл. сутрешния блок, спрямо основния конкурент Нова телевизия.

Сред вариантите, които се обсъждат, е Цънцарова да поеме отново „Защо, г-н Министър", който ще бъде разширен като формат и който на практика беше създаден от нея. Новият формат няма да се ограничава само до министри, а ще е тип hard talk с всякакви властимащи.

Така телевизията се надява да вдъхне свеж поглед в едно от най-гледаните си предавания в неделя. В допълнение към това, телевизията ще инвестира и в нови дигитални формати, като на Мария Цънцарова й е предложено да поеме нов публицистичен подкаст.

Не е ясно дали Златимир Йочев ще поеме временно сутрешния блок до представянето на новата концепция и водещи или ще поеме по нов път в телевизията. Една от опциите била да стане шеф на сутрешния блок.

Преди месеци в медиите се появи информация, че Мария Цънцарова иска да смени сутрешния блок с друго предаване в телевизията, защото е уморена и не иска да става рано.