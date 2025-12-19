Бойко Борисов: ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия - ще сме първа политическа сила

"Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



"За нас това няма значение. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия", каза оше той.

"И съм убеден, че и на тези избори ще сме първа политическа сила, защото за 11 месеца постигнахме реални резултати – Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ".

"Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила", допълни той.