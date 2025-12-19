Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН

Депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ".

Заявлението му е внесено днес в деловодството на НС, съобщава БНР.

Проф. Андрей Чорбанов е български имунолог. Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-отото НС.

Към момента няма коментар от страна на Андрей Чорбанов.