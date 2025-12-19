  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +13
Пловдив: +2 / +11
Варна: +5 / +14
Сандански: +5 / +12
Русе: +3 / +9
Добрич: +3 / +11
Видин: +3 / +10
Плевен: +3 / +8
Велико Търново: -2 / +11
Смолян: -3 / +5
Кюстендил: +2 / +8
Стара Загора: +1 / +9

Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН

  • Сподели в:
  • Viber
Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН
A A+ A++ A

Депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на "Има такъв народ".

Заявлението му е внесено днес в деловодството на НС, съобщава БНР.

Проф. Андрей Чорбанов е български имунолог. Това е шестият му мандат като народен представител. Той беше и заместник-председател на 49-отото НС.

Към момента няма коментар от страна на Андрей Чорбанов.

#Андрей Чорбанов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите