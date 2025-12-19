Протестиращите остават в готовност, следващата тема - Изборният кодекс

Тодор Петков, организатор на протестите, заяви, че вчера протестиращите са показали едно важно нещо - оттук нататък Пеевски може да бъде единствено и само уредник на музея на собствената си политическа смърт и нищо повече.

"Призовахме хората да имат готовност. Следващата голяма тема е Изборният кодекс. В пълна протестна готовност сме. На всички им писна гласът им да бъде манипулиран", коментира Петков и добави, че протестите не се организират самоцелно, а когато има повод и усещане, че общественото мнение има нужда от протест.

“Няма да пренатягаме ситуацията”, подчерта организаторът на протеста в предаването "Преди всички”.

Петков обаче е категоричен, че ако има подов и управляващите не се съобразят с исканията на площада за честни избори и машинно гласуване, то в такъв случай отново ще има организиран протест.

След протеста на 10 декември и оставката, социалните мрежи бяха пълни с едно послание - че голямата война следва сега, всички трябва да излязат да гласуват на честни избори, коментира той.

"Мисля, че сме в абсолютен синхрон дори с хората, които имат различни политически възгледи от нас.

Естественото продължение на тези протести ще бъде гражданската инициатива "Ти броиш", каза пред БНР Петров.

Петров коментира и предишните многохилядни протести в София. Според него протестът на 1 декември е бил целенасочено дискредитиран с агитки. Той смята, че от СДВР са реагирали абсолютно неадекватно. През цялото време на полицаите на първа линия им е казвано "Задържаме", посочи той своя информация и добави категорично:

"Полицията е тази, която трябва да пази обществения ред. Това, което се изискваше от нас, ние го бяхме свършили".

Петков отбеляза, че на следващите два протеста комуникацията със СДВР е била перфектна и проблеми не е имало.

Той обясни, че организацията и техниката на протестите се плаща от субсидията на ПП-ДБ. "Ще се разплатим. Всичко това ще го има в отчетите на Сметната палата. Нямаме никакви притеснения”, добави организаторът.