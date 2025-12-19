Тръмп спира лотарията за зелени карти след поредната масова стрелба

Президентът Доналд Тръмп разпореди временно спиране на програмата за разнообразни визи на САЩ (green card lottery), след като португалският гражданин Клаудио Невес Валенте извърши смъртоносни нападения в университетите Браун и MIT. Секретарят по вътрешна сигурност Кристи Ноем потвърди заповедта чрез социалната платформа X, като заяви, че заподозреният „никога не е трябвало да бъде допуснат в нашата страна“.

Валенте, на 48 години, е обвинен в убийството на двама студенти от Браун и един професор от MIT, като е ранил още девет души. Властите съобщиха, че той е починал в четвъртък вечерта от самонараняване с огнестрелно оръжие. Според полицейския документ от Провидънс, Валенте първоначално е влязъл в САЩ със студентска виза през 2000 г., а по-късно получава разнообразна имигрантска виза през 2017 г. и става легален постоянен жител. Местонахождението му между напускането на Браун през 2001 г. и получаването на визата остава неизвестно.

Програмата за разнообразни визи, известна като лотарията за зелени карти, предоставя до 50 000 зелени карти годишно на граждани от страни, слабо представени в САЩ, много от които са в Африка. Програмата се управлява от Конгреса, а печелившите преминават стандартна консулска проверка и интервюта. За лотарията през 2025 г. кандидатстват близо 20 милиона души, като са избрани 131 000 участници. На гражданите на Португалия са предоставени едва 38 места.

Ноем подчерта, че процесът на проверка на победителите е провален в този случай, като го свърза с възможността на Валенте да влезе в САЩ. Спирането отразява дългогодишната опозиция на Тръмп към програмата за разнообразни визи, която той критикува като риск за националната сигурност.

Наблюдатели отбелязват, че Тръмп често използва насилствени инциденти, за да наложи по-строги имиграционни политики. След смъртоносна атака от афганистански гражданин срещу Националната гвардия през ноември, неговата администрация наложи широки ограничения за имиграция от Афганистан и други държави. Подходът на Тръмп включва и усилия за ограничаване на законните канали за имиграция и оспорване на правото на гражданство по рождение пред Върховния съд.

Програмата остава важен канал за легална имиграция, като печелившите преминават строг контрол и интервюта, за да получат зелена карта, със същите изисквания като останалите кандидати за постоянно пребиваване. Спирането може да засегне десетки хиляди кандидати по света, тъй като програмата е една от малкото възможности за граждани на слабо представени страни да се установят легално в САЩ.

Приблизителната годишна стойност на 50 000 зелени карти, изчислена с административни разходи около 10 000 долара на кандидат, включително обработка и консулски услуги, е около 4,9 млрд. евро (≈ 9,7 млрд. лв.), което показва мащаба на ресурсите, ангажирани в управлението на лотарията всяка година.

Очаква се решението на Тръмп да бъде оспорено в съда, тъй като лотарията за разнообразни визи е установена от федерален закон, а спирането ѝ повдига въпроси за изпълнителната власт и обхвата на имиграционния контрол по време на национални извънредни ситуации.