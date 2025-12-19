Китай връща данъците върху контрацептивите

Въпреки че китайските власти предприеха мерки в опит да повишат раждаемостта – включително данъчни стимули, удължен родителски отпуск и местни субсидии – властите продължават да срещат трудности в опитите си да се справят с демографския спад.

С най-новите си законови промени Китай реши да премахне и дългогодишното данъчно облекчение за контрацептиви, като от 1 януари 2026 г. продукти като презервативите ще бъдат обложени с данък добавена стойност (ДДС).

Контрацептивите вече няма да бъдат класифицирани като стоки, освободени от данъчно облагане, което означава, че за тях ще се прилага стандартната ставка на ДДС от 13 на сто, предава ДПА.



Решението предизвика дискусии в китайските социални мрежи, като част от коментиращите го свързват с усилията на властите да повишат раждаемостта в страната. Мярката стана и обект на критични и иронични реакции.

Някои потребители поставиха под въпрос експертната обосновка на решението, като изразиха опасения, че по-високите разходи за контрацептиви могат да повлияят на личния живот на двойките. Други коментари посочват ниските доходи и ограниченото време за почивка като основни причини за спада в раждаемостта, пише БТА.