Мръсен въздух в София и Пловдив

Мръсен въздух в София и Пловдив
През изминалата нощ в някои градове в страната бяха отчетени високи концентрации на атмосферни замърсители. В часовете около полунощ уредите в София са измерили над 350 микрограма на кубичен метър фини прахови частици, посочи "Нова телевизия".

В Пловдив този показател е достигнал над 400 микрограма.

Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града у нас е бил „изключително замърсен”.

Мъглите и тихото декемврийско време през последните дни са предпоставка за натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък.

