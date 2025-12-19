До всички пътуващи: Променят движението по магистрала „Тракия“
До 17 ч. днес движението при км 205 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната и аварийната лента. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Причината е профилактика на тол камера. От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.
