Руски борец получи право да се състезава за България
Руснакът Шамил Мамедов получи разрешение да се състезава за България, след като Управителният съвет на Българската федерация по борба даде зелена светлина на процедурата. Решението беше взето с пет гласа „за“, три „против“ и три „въздържал се“, като сред въздържалите се беше и президентът на федерацията Станка Златева.
След гласуването Златева потвърди публично позицията си срещу натурализирането на чуждестранни спортисти. „Продължавам да отстоявам позицията си, че не трябва да взимаме чужди спортисти, а да създаваме наши, каквато беше и моята предизборна платформа“, заяви тя.
Малко след края на заседанието един от членовете на Управителния съвет – световният шампион Рахмат Сукра, подаде оставка, без да бъдат оповестени допълнителни мотиви за решението му.
24-годишният Шамил Мамедов, роден в Дагестан, е бронзов медалист от Световното първенство в Белград през 2023 г. Той се състезава в категория до 65 килограма в свободния стил. През януари тази година Мамедов получи български паспорт, като процедурата беше стартирана от предишното ръководство на федерацията.
В същата категория у нас се състезава и Микяй Наим, който е европейски вицешампион, а сред младите таланти в тази дивизия са още брат му Денис Наим и Ердал Галип.
