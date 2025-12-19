  • Instagram
Радев връчва първия мандат

Радев връчва първия мандат
Президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат след Нова година. Изявлението му стана по време на последната консултация с представители от "Величие".

"Вие сте последни на тези консултации като най-малобройна парламентарна политическа сила, но гласът на всяка партия и всеки народен представител има значение", заяви държавният глава към представителите на партията.

От своя страна лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов каза: Това Народно събрание е нелегитимно още от самия старт."

ФОКУС припомня, че от началото на седмицата Радев провежда консултации с всички партии в 51-я парламент, след като правителството подаде оставка. Първи бяха ГЕРБ-СДС, след тях ПП-ДБ, "Възраждане", ДПС-Ново начало, БСП, ИТН, АПС и МЕЧ.

