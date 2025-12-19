Радев връчва първия мандат
Президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия мандат след Нова година. Изявлението му стана по време на последната консултация с представители от "Величие".
"Вие сте последни на тези консултации като най-малобройна парламентарна политическа сила, но гласът на всяка партия и всеки народен представител има значение", заяви държавният глава към представителите на партията.
От своя страна лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов каза: Това Народно събрание е нелегитимно още от самия старт."
ФОКУС припомня, че от началото на седмицата Радев провежда консултации с всички партии в 51-я парламент, след като правителството подаде оставка. Първи бяха ГЕРБ-СДС, след тях ПП-ДБ, "Възраждане", ДПС-Ново начало, БСП, ИТН, АПС и МЕЧ.
Още по темата:
- » Краят на консултациите: „Величие“ е при президента Румен Радев
- » Румен Радев приема "Величие" за финални консултации
- » Василев пред Радев: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства
Коментирай
Най-четено от Политика
Радостин Василев за боя: Този е избран с купени цигански гласове15:20 17.12.2025 | Политика
Деница Сачева: Борисов знае кога е време за мъже11:30 15.12.2025 | Политика
Последно от Политика