Ивелин Михайлов: Намираме се в мафиотска диктатура

Най-малката политическа сила в 51-вото Народно събрание – „Величие“, проведе консултации за съставяне на ново правителство при президента Румен Радев днес. По време на срещата представителите на партията обявиха парламента за нелегитимен и сигнализираха за масиран натиск върху народни представители.



Формацията беше представена на „Дондуков“ 2 от председателя на парламентарната група Ивелин Михайлов, заместник-председателя Павлин Петров и депутата Юлиана Матеева. До новата въртележка с мандатите се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на масови обществени протести в цялата страна.

Легитимност и изборни нарушения

"Народното събрание е нелегитимно от самото си избиране", заяви Ивелин Михайлов по време на разговора с държавния глава. Той се позова на данни, според които в 47% от проверените секции са установени вторични манипулации. По думите му собствената проверка на партията е показала нарушения в половината от прегледаните 6000 секции с видеонаблюдение.

Представителят на „Величие“ беше категоричен, че в настоящия парламент се наблюдава беззаконие и фиктивна опозиция. "Намираме се в мафиотска диктатура, която не издържа в пазарна икономика", подчерта Михайлов, цитиран от NOVA.

Натиск върху народни представители

Ивелин Михайлов разкри пред президента, че е бил обект на заплахи и опити за изнудване. "Аз бях изнудван и заплашван с арести, ако не сменя своята принадлежност към управляващите", сподели той. Според него в Народното събрание се използва „зверски натиск“ и институциите се употребяват за „смачкване на неудобните“.

Държавният глава попита представителите на формацията дали виждат смисъл в продължаването на парламентарния живот и как може да се повиши доверието в изборния процес. Президентът отбеляза, че гласът на всяка партия е важен, независимо от нейния размер и място в залата.

Ход на процедурата

С днешната среща приключват консултациите на Румен Радев с парламентарните групи, след като през седмицата той разговаря с ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, „Възраждане“, „ДПС – Ново начало“, БСП, ИТН и МЕЧ. Предстои държавният глава да връчи първия проучвателен мандат на най-голямата политическа сила – ГЕРБ-СДС. При неуспех, втората папка ще отиде при „Продължаваме промяната – Демократична България“. Третият мандат ще бъде връчен на формация по избор на президента.

Ако и трите опита за съставяне на кабинет се окажат неуспешни, Народното събрание ще бъде разпуснато. В такъв случай държавният глава ще назначи служебно правителство и ще насрочи нови парламентарни избори в срок до два месеца