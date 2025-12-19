Краят на консултациите: „Величие“ е при президента Румен Радев

Президентът Румен Радев приема днес представители на най-малката парламентарна формация – „Величие“. Разговорите са насрочени за 10:00 часа на „Дондуков“ 2.

С тази среща приключва кръгът от консултации на държавния глава с политическите формации, представени в 51-вото Народно събрание. Консултациите се провеждат в рамките на конституционната процедура преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

След финала на разговорите с всички парламентарни групи президентът следва да продължи с предвидените в Конституцията действия, свързани с възлагането на проучвателен мандат за формиране на редовен кабинет.