Краят на консултациите: „Величие“ е при президента Румен Радев
Президентът Румен Радев приема днес представители на най-малката парламентарна формация – „Величие“. Разговорите са насрочени за 10:00 часа на „Дондуков“ 2.
С тази среща приключва кръгът от консултации на държавния глава с политическите формации, представени в 51-вото Народно събрание. Консултациите се провеждат в рамките на конституционната процедура преди връчването на мандат за съставяне на правителство.
След финала на разговорите с всички парламентарни групи президентът следва да продължи с предвидените в Конституцията действия, свързани с възлагането на проучвателен мандат за формиране на редовен кабинет.
Още по темата:
- » Радев връчва първия мандат
- » Румен Радев приема "Величие" за финални консултации
- » Василев пред Радев: Сегашното правителство беше формирано чрез големи политически предателства
Коментирай
Най-четено от Политика
Радостин Василев за боя: Този е избран с купени цигански гласове15:20 17.12.2025 | Политика
Деница Сачева: Борисов знае кога е време за мъже11:30 15.12.2025 | Политика
Последно от Политика