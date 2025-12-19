  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +13
Пловдив: +2 / +11
Варна: +5 / +14
Сандански: +5 / +12
Русе: +3 / +9
Добрич: +3 / +11
Видин: +3 / +10
Плевен: +3 / +8
Велико Търново: -2 / +11
Смолян: -3 / +5
Кюстендил: +2 / +8
Стара Загора: +1 / +9

Краят на консултациите: „Величие“ е при президента Румен Радев

  • Сподели в:
  • Viber
Краят на консултациите: „Величие“ е при президента Румен Радев
A A+ A++ A

Президентът Румен Радев приема днес представители на най-малката парламентарна формация – „Величие“. Разговорите са насрочени за 10:00 часа на „Дондуков“ 2.

С тази среща приключва кръгът от консултации на държавния глава с политическите формации, представени в 51-вото Народно събрание. Консултациите се провеждат в рамките на конституционната процедура преди връчването на мандат за съставяне на правителство.

След финала на разговорите с всички парламентарни групи президентът следва да продължи с предвидените в Конституцията действия, свързани с възлагането на проучвателен мандат за формиране на редовен кабинет.

#Румен Радев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите