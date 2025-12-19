Слаб ЕС се отказа от руските активи, но одобри 90 млрд. за Украйна

Лидерите на Европейския съюз одобриха решение за поемане на общ дълг с цел предоставяне на 90 млрд. евро финансова подкрепа за Украйна за периода 2026–2027 г., което се равнява на около 176 млрд. лева. Споразумението беше постигнато на среща на Европейския съвет, след като блокът се отказа от дълго обсъжданата идея за т.нар. „репарационен заем“, обезпечен пряко със замразени руски активи.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обяви решението след часове преговори, като подчерта, че лидерите са били твърдо решени да стигнат до резултат и в крайна сметка са го постигнали. Макар Коща да не разкри публично техническите детайли, "Европейска правда" съобщава, че пакетът се основава на съвместно заемане на средства от ЕС и е изисквал единодушната подкрепа на всички държави членки.

Отказ от плана със замразени активи и преминаване към общ дълг

Първоначалният план за голям заем, гарантиран със замразени активи на Руската централна банка, се провали в късната фаза на преговорите заради политически и правни рискове. Белгия, където се намира по-голямата част от тези средства, изрази опасения, че евентуални съдебни претенции могат да я изложат на финансови задължения, равняващи се на значителен дял от БВП на страната. В резултат ЕС премина към алтернативен вариант – безлихвен заем, гарантиран от бюджета на Съюза. Този подход избягва пряката връзка с руските активи, но се счита за по-малко гъвкав и потенциално по-скъп.

Въпреки че идеята за репарационен заем засега е отложена, европейските институции ще продължат да обсъждат отделен механизъм, свързан със замразените руски активи. По-рано този месец лидерите вече се договориха те да останат блокирани за неопределено време чрез прилагане на член 122 от договорите на ЕС – извънредна клауза, която позволява решения с квалифицирано мнозинство вместо единодушие.

Военна и бюджетна подкрепа за следващите две години

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че одобрените средства ще покриват както военните нужди на Украйна, така и по-широките ѝ бюджетни разходи до 2027 г. По думите му пакетът е достатъчен, за да осигури финансирането на Киев поне за следващите две години, и изпраща ясен политически сигнал към Москва. Според Мерц руското ръководство ще преосмисли курса си едва когато стане ясно, че продължаването на войната не носи никакви ползи.

Представители на ЕС отбелязаха, че без това решение Украйна е била изправена пред риск да остане без средства още към средата на 2026 г. Новото финансиране се очаква да покрие около две трети от прогнозните нужди на страната за разглеждания период.

Зеленски приветства решението като укрепване на устойчивостта

Украинският президент Володимир Зеленски приветства решението на ЕС, като го определи като значителна подкрепа, която укрепва устойчивостта на страната. Той подчерта и значението на продължаващото блокиране на руските активи, както и факта, че Украйна вече разполага с ясен финансов хоризонт за следващите години.

Реакцията на Зеленски дойде след по-ранните уверения на Антонио Коща, че лидерите на ЕС няма да напуснат срещата, без да решат въпроса с финансирането на Украйна.

САЩ одобряват допълнителна дългосрочна военна помощ

Отделно, президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа на 18 декември мащабен закон за отбранителните разходи на стойност 900 млрд. долара, който включва и военна помощ за Украйна. Съгласно закона Киев ще получава по 400 млн. долара годишно през бюджетните години 2026 и 2027 по линия на Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна, или общо 800 млн. долара за двугодишния период.

Законът беше приет с широка двупартийна подкрепа в Конгреса и съдържа също разпоредби за американското военно присъствие в Европа, финансиране за противоракетна отбрана, подкрепа за балтийските държави и увеличение на възнагражденията на американските военнослужещи. По данни на украинския посланик във Вашингтон, документът задължава администрацията своевременно да уведомява Конгреса, ако бъде ограничен обменът на разузнавателна информация с Украйна.