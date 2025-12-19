Огнян Минчев: Кръчмарите вдигнаха цените с една трета преди Коледа

Цените в столичните заведения и обекти за бързо хранене са скочили с близо една трета само през последните две седмици. За това алармира политологът Огнян Минчев в своя публикация в социалните мрежи, определяйки ситуацията като "масова акция на кръчмарския сектор", организирана целенасочено преди предстоящите празници.

"Снощи ходих в едно предпочитано от мен заведение в София и установих, че след последното ми пребиваване преди около две седмици, цените са скочили грубо с 1/3", посочва Минчев. По думите му тенденцията се наблюдава не само в ресторантите, но и в уличните павилиони и кафетериите.

Двойно поскъпване за година и половина

Политологът прави ретроспекция на цените, като дава пример с конкретно ястие от менюто на столичен ресторант. Преди две-три години то е струвало 6.50 лева, след това е поскъпнало последователно на 9 и 12 лева, а към днешна дата цената му е вече 18 лева.

"На практика, удвоиха се през последните година и половина, а сега към удвояването се добави и още 1/3. Много активно се подготвяш за еврото, бе, чорбаджи!", коментира Огнян Минчев, визирайки опитите за спекула преди официалното приемане на единната европейска валута.

Парадоксът с данъчните облекчения

В публикацията си Минчев припомня битката на браншовите асоциации за запазване на ниската ставка на ДДС от 9 процента, въведена по време на пандемията. Въпреки че от началото на 2025 година ставката за ресторантьорите бе върната на стандартните 20 процента, политологът подчертава, че цените в заведенията са продължили да растат главоломно, вместо да се стабилизират.

Той прави и сравнение с европейски градове като Виена, където по негови спомени традиционният шницел е струвал под 10 евро доскоро. В същото време в България цените на основни продукти и услуги често надвишават тези в Западна Европа.

Призив за бойкот

Огнян Минчев е категоричен, че институционалната корупция и пасивността на българския потребител позволяват подобно поведение на пазара. Той предлага радикално решение – масов бойкот на заведенията през следващия месец.

"Предлагам ви да спрем да ходим на кръчма за един месец. До края на януари ще огладнеят като влашки вълци и ще върнат цените горе-долу където бяха през ноември", призовава политологът. Според него пропускането на Коледа, Нова година, Йордановден и Ивановден ще бъде най-ефективният начин гражданите да защитят своя интерес.