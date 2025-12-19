Идеален фалшификат няма – ето как да разпознаете фалшиво евро в България

Полицията предупреждава гражданите да бъдат особено внимателни при обмяната на левове в евро и при проверката на банкноти, тъй като зачестяват опитите за финансови измами в навечерието на въвеждането на еврото у нас.

От полицията напомнят, че всички съвременни банкноти – независимо дали са левове или евро – притежават сходни защитни елементи. Част от тях са видими с просто око, а други изискват специални устройства като детектори и UV лампи. Най-лесно разпознаваемите белези, по които може да се различи фалшификат, са качеството на хартията, релефният печат, водните знаци, защитната нишка, скритите изображения и холограмните елементи.

От МВР подчертават, че идеален фалшификат не съществува – винаги може да бъде открит елемент, който не съответства на оригинала.

Служителите на реда съветват гражданите да не извършват обмяна на пари на места, различни от официално оторизираните, тъй като така рискуват да станат жертви на измама.

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, ОДМВР – Велико Търново отправя конкретни препоръки:

► Да се използват само банки, пощенски клонове и лицензирани финансови офиси, където през първите шест месеца обмяната ще бъде без такса.

►Да се следи за официалния фиксиран курс – 1 EUR = 1.95583 BGN и да не се приемат предложения с друг курс.

►Да не се изпада в паника – левът ще може да се обменя в БНБ безсрочно.

►Да не се предоставят пари на непознати, които се представят за служители на банки или институции – БНБ не събира пари от врата на врата.

►Да не се извършва обмяна „на ръка“, независимо колко изгодна изглежда офертата.

►Да се проверяват внимателно банкнотите и монетите, като гражданите се запознаят предварително с дизайна и защитните им елементи.

►Да се следи рестото – особено през първия месец на смесено обращение.

►Да се обръща внимание на цените в двоен формат – в левове и евро.

От МВР напомнят, че при съмнение за измама или фалшива банкнота сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото полицейско управление.