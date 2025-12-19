  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +13
Пловдив: +2 / +11
Варна: +5 / +14
Сандански: +5 / +12
Русе: +3 / +9
Добрич: +3 / +11
Видин: +3 / +10
Плевен: +3 / +8
Велико Търново: -2 / +11
Смолян: -3 / +5
Кюстендил: +2 / +8
Стара Загора: +1 / +9

„Ще стане по този начин“: ПП търси доброволци за гаранти за честни избори

  • Сподели в:
  • Viber
„Ще стане по този начин“: ПП търси доброволци за гаранти за честни избори
A A+ A++ A

Докато консултациите при президента все още текат и макар да няма яснота кога ще има предсрочни парламентарни избори, от „Продължаваме Промяната“ започнаха да организират изборния ден. В съобщение до медиите обявиха, че набират доброволци за гаранти за честни избори.

"След като направихме първата стъпка към това да живеем в нормална европейска държава – вредното управление на Борисов и Пеевски подаде оставка, идва следващата ключова крачка – да опазим изборите от безобразия. Имаме исторически шанс да почистим България чрез демократични и честни избори. За да го постигнем, трябва да се включат всички", пишат от ПП.

Според тях "този път не е достатъчно само да гласуваме – трябва да бъдем и пазители на вота"

Кампанията за набиране на доброволци е под мотото „Ще стане по този начин“.

Преди гласуването на вота на недоверие, правителството подаде оставка. В петък, 12 декември, парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.

#Асен Василев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите