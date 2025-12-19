„Ще стане по този начин“: ПП търси доброволци за гаранти за честни избори

Докато консултациите при президента все още текат и макар да няма яснота кога ще има предсрочни парламентарни избори, от „Продължаваме Промяната“ започнаха да организират изборния ден. В съобщение до медиите обявиха, че набират доброволци за гаранти за честни избори.

"След като направихме първата стъпка към това да живеем в нормална европейска държава – вредното управление на Борисов и Пеевски подаде оставка, идва следващата ключова крачка – да опазим изборите от безобразия. Имаме исторически шанс да почистим България чрез демократични и честни избори. За да го постигнем, трябва да се включат всички", пишат от ПП.

Според тях "този път не е достатъчно само да гласуваме – трябва да бъдем и пазители на вота"

Кампанията за набиране на доброволци е под мотото „Ще стане по този начин“.

Преди гласуването на вота на недоверие, правителството подаде оставка. В петък, 12 декември, парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.