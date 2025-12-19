Георги Рачев: Нова година идва със студ и ледени дни

Играта на „тука има – тука няма“ със снежинката продължава. Сега вече станаха две снежинки"

, обяви климатологът проф. Георги Рачев в ефира на предаването "Тази сутрин" по bTV. По думите му празничният период ще започне с валежи от дъжд, които на места ще преминат в сняг, но в ниските части на страната времето ще остане предимно кално.

Според прогнозата на професора, съществува голяма вероятност на 26 декември да превали сняг в Предбалкана и по високите котловинни полета. Въпреки това количествата ще бъдат оскъдни и няма да доведат до трайна снежна покривка в равнините.

Средиземноморски циклон и "гадничко" време

От понеделник времето у нас ще се определя от средиземноморски циклон, който ще сложи край на слънчевите дни. Очаква се празничните дни да бъдат мрачни, облачни и дъждовни.

"Вкъщи ще бъде доста добре, топличко. Навън ще бъде калничко, след това малко ще побелее, но пак ще бъде кално в ниската част", поясни климатологът. Той допълни, че в София времето ще бъде "гадничко" – нито ще натрупа сериозен сняг, нито ще бъде напълно сухо.

Сняг само по планините

В планинските курорти ще има сняг, но професорът отбеляза, че все още не е ясно доколко перфектни ще бъдат условията за ски. От неделя започва по-мрачен период, а към 26 декември температурите ще се понижат леко.

Проф. Рачев предупреди шофьорите, които планират пътувания, да бъдат подготвени за зимни условия и да тръгват на път със заредени резервоари.

Какво ни чака за Нова година?

Прогнозата за Нова година остава динамична и несигурна. Проф. Рачев обясни, че двата основни метеорологични модела дават коренно различни резултати – единият предвижда сухо време, а другият – повече валежи. Все пак се очаква понижение на температурите и настъпване на така наречените ледени дни.

"Следващата седмица ще бъде антипод на тази, която изкарахме сега – с влажно и без слънце време", заключи климатологът, цитиран от bTV.