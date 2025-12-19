Фризьори: Тестът за алергия при боядисване не е нищо ново

Министерството на здравеопазването (МЗ) подготви нов проект на наредба за здравните изисквания към бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и към ателиетата за татуировки. Информацията за задължителния тест за алергия преди боядисване на косата предизвика бурни коментари в социалните мрежи, но се оказа, че това правило съществува в България още от 1987 година, съобщи БНТ.

"Няма да ни е необходима бележка или удостоверение от личен лекар, за да отидем да си боядисаме косата", уточниха експерти пред националната телевизия. Самият тест се извършва в салона, като се нанася малко количество боя върху кожата и се изчаква за реакция в рамките на 48 часа.

Стари правила в нов контекст

Новият документ ще замени действащата от десетилетия Наредба № 15. От Министерството на здравеопазването обясниха, че целта е правилата да се адаптират към съвременните условия и новите услуги на пазара. Изискването за тест за чувствителност при смяна на продукта или салона е заложено в досегашните санитарни норми, но често се пренебрегва в практиката.

Директорът на дирекция "Опазване на общественото здраве" в МЗ Илия Тасев коментира ситуацията: "Потребителят е този, който трябва да опазва собственото си здраве, а ние сме се погрижили чрез задължително изискване здравно да опазим и лицата, които предоставят тези услуги". Според него потребителите трябва сами да се интересуват какви продукти се използват върху тях.

Реакцията на бранша

Фризьорите потвърждават, че професионално подготвените кадри винаги са знаели за необходимостта от подобна проба. Стилистът Кръстю Капанов напомни, че всеки майстор, завършил професионално училище, е запознат с този протокол. Когато се ползва една и съща марка боя в продължение на години, не е необходимо тестът да се повтаря при всяко посещение.

Въпреки че промените не са радикални, представители на козметичния бранш настояват за по-дълъг период на обществено обсъждане. Проектът предвижда и по-строг контрол върху хигиената, като използването на индивидуално бельо и засилена дезинфекция на инструментите. Новите изисквания се очаква да влязат в сила една година след окончателното приемане на наредбата, за да се даде време на бизнеса да се подготви.