На Свети Бонифаций не вземайте пари назаем

Днес, 19 декември, православната църква почита паметта на Свети великомъченик Бонифаций. Празникът е съпътстван от строги народни вярвания и забрани, които целят да предпазят дома от бедност и лош късмет.

Според народните традиции на този ден не бива да се извършва никаква домакинска работа или ръкоделие. Най-стриктно се спазва забраната за тежък физически труд. Вярва се, че всеки, който я наруши, ще прогони благоденствието от семейството си за дълъг период от време.

Финансови забрани

Едно от най-важните правила на 19 декември е свързано с парите. Смята се, че даването или вземането на пари назаем днес носи сериозни финансови затруднения през цялата следваща година. За да бъде годината печеливша, портфейлът не трябва да оредява точно на този празник.

Кой е Свети Бонифаций?

Свети Бонифаций е известен в християнската история като ревностен проповедник и организатор на църковния живот. Той посвещава живота си на основаването на манастири, църкви и училища. Светецът се почита като покровител при изключително тежки здравословни състояния, включително детска церебрална парализа и гръбначни травми. Вярващите отправят молитви към него и за изцеление на слаби деца, както и за закрила на мъжете под погон.

Времето на празника

Народната метеорология също дава своите прогнози на този ден. Ясното и слънчево време на Свети Бонифаций вещае люта и мразовита зима. Ако обаче днес е много студено, пролетта ще бъде мека и ранна. Силният вятър се приема като сигурен знак за предстоящо застудяване.