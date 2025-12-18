Арман Бабикян: Всяко поколение трябва да дава своя данък за демокрацията ни

В предпоследния за 2025-а "Форум" по БНР гост коментатор е Арман Бабикян, познат и от площадите с протестиращи, и от страниците с анализи на политическата ситуация.

Той се спря на събитията от началото на декември, които доста скоростно се развика: оставка на правителството, консултации на президента с политическите формации, присъстващи в настоящото Народно събрание, очакванията на хората и политиците за следващата година – бюджета, еврозоната, "неизбежното зло" – служебно правителство и предсрочните парламентарни избори през идната пролет.

Бабикян отбеляза: "Протестът надхвърли очакванията дори и на организаторите. Не формалният му повод – бюджетът, извади хората на улицата, а поведението на ДПС-НН. Секундите за гласуване на бюджета казаха: Можем да управляваме и без опозицията. Членове на ДПС-НН направиха всичко възможно да вбесят хората. Хубавото е, че пламнаха и български градове извън София. Протестът не е само на 20-годишните, но те са най-красивото му и непокорно лице днес. Те не бива да се подценяват. Сега те водят родителите си на протест".

"Правителството падна, но съдебната система остава завладяна. Солидарността на площадите е изключително важна. Българският гражданин надрасна политиците си. Всяко поколение трябва да дава своя данък за демокрацията ни", каза още той.