Надежда Йорданова: ГЕРБ направиха политически невъзможна коалицията с нас

Възможен е реформаторски бюджет с реформаторски мерки. Той ще изчиства корупционни практики. Ние влизаме в следващите избори с амбициозната задача да сме първа политическа сила. Целта ни да има стриктен бюджет, който да не позволява изтичането на средства в пясъци. Това заяви съпредседателя на парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Надежда Йорданова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

През последните месеци ГЕРБ със своето арогантно поведение изгориха всички мостове за политически разговори. Те изоставиха всичко дясно. Те направиха политически невъзможна коалицията с нас.

Към настоящия момент Румен Радев действа като президент на България. Всякакви спекулации дали той ще влезе на партийния терен, нека ги оставим на политическите анализатори. Нашата задача е да говорим с гражданите и да се стремим да изпълним техните искания.


Основната причина за свикването на протеста е гнева на политическото лицемерие и арогантност. Гражданите трябва да имат възможност да кажат своята позиция. Те искат разграждане на модела „Борисов-Пеевски“. За да се случи това са нужни честни избори. Те настояват за справедливост, а такава може да има без и.д. главен прокурор Борислав Сарафов.


