Тео Ушев на площада: Хулигани сме били, нека всяка страна има такива хулигани

Множеството в Триъгълника на властта подгря режисьорът Тео Ушев.

Той разказа пред протестиращите, че на връщане от Канада пътувал с едно френско семейство, което му казало: "Направихте страхотни неща! Но сигурни ли сте в победата?"

а, сигурен съм, отвърнал аниматорът.

Оставка и вън!, призова Тео Ушев, а множеството поде думите му. Подозирахме че ни управляват идиоти, но последните дни разбрахме, че са кръгли идиоти, увери режисьорът. Борисов е казал, че сме хулигани. Пожелавам на всяка страна да има такива хулигани, извика Ушев.

Всеки момент се очаква хората от протеста срещу Борислав Сарафов да се присъединят към големия митинг.