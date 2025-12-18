  • Instagram
Тео Ушев на площада: Хулигани сме били, нека всяка страна има такива хулигани

Тео Ушев на площада: Хулигани сме били, нека всяка страна има такива хулигани
Множеството в Триъгълника на властта подгря режисьорът Тео Ушев.

Той разказа пред протестиращите, че на връщане от Канада пътувал с едно френско семейство, което му казало: "Направихте страхотни неща! Но сигурни ли сте в победата?"

а, сигурен съм, отвърнал аниматорът.

Оставка и вън!, призова Тео Ушев, а множеството поде думите му.

Подозирахме че ни управляват идиоти, но последните дни разбрахме, че са кръгли идиоти, увери режисьорът.

Борисов е казал, че сме хулигани. Пожелавам на всяка страна да има такива хулигани, извика Ушев.

Всеки момент се очаква хората от протеста срещу Борислав Сарафов да се присъединят към големия митинг.

