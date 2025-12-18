Тео Ушев на площада: Хулигани сме били, нека всяка страна има такива хулигани
Множеството в Триъгълника на властта подгря режисьорът Тео Ушев.
Той разказа пред протестиращите, че на връщане от Канада пътувал с едно френско семейство, което му казало: "Направихте страхотни неща! Но сигурни ли сте в победата?"
а, сигурен съм, отвърнал аниматорът.
Оставка и вън!, призова Тео Ушев, а множеството поде думите му.
Подозирахме че ни управляват идиоти, но последните дни разбрахме, че са кръгли идиоти, увери режисьорът.
Борисов е казал, че сме хулигани. Пожелавам на всяка страна да има такива хулигани, извика Ушев.
Всеки момент се очаква хората от протеста срещу Борислав Сарафов да се присъединят към големия митинг.
Коментирай
Най-четено от Общество
Андрей Райчев: На следващите избори ще гласуват 3.5 милиона души14:30 12.12.2025 | Общество
Последно от Общество