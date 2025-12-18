Вредните съставки в течния шоколад, за които не подозираме

Много деца обичат течен шоколад и консумират големи количества годишно, не знаейки какви са вредните за здравето съставки и че има доста ниска хранителна стойност.

На всеки буркан течен шоколад са описани съставките. Една съставка, наречена мононатриев глутамат (MSG), известен още като E621, е некоректно прикрита като ванилин.

Може би си мислите, че е нормално ванилия или ванилен екстракт да се използва у дома, но това всъщност е един изкуствен аромат, който най-вероятно е синтетична форма, идентична на естествения ванилин.

В допълнение към това, течния шоколад съдържа токсичен ГМО емулгатор - соев лецитин и палмово масло, чието извличане води до унищожаване на гори и диви животни от цял ​​свят.

Течният шоколад става популярен още в средата на миналия век. Родителите започват да се притесняват за съставките в различните течни шоколади едва в последните години.

Би трябвало да се предположи, че на официалния сайт трябва да има пълен списък на съставките, както и данните за хранителната стойнност, точно както повечето други производители на храни правят. Не е така с течния шоколад обаче.

Той съдържа лешници, какао на прах, обезмаслено мляко на прах, растително масло, захар, соев лецитин и ванилин.

Да, това са съставките на много от течните шоколади, но те не са в правилен ред според количеството си. Истинската цел на подреждането е да се направи по-добро впечатление.

Вие реално трябва да закупите един буркан течен шоколад, за да разберете истината за съставките. Можете бързо да видите на етикета (по принуда от Закона за храните), какво всъщност съдържа: захар, растително масло, лешници (13%), какао на прах (7,4%), обезмаслено мляко, твърди вещества, емулгатор (соев лецитин), аромат (ванилин).

Течният шоколад съдържа 67% наситени мазнини и захар! А две супени лъжици (37 грама) съдържат: 200 калории, 11 грама мазнини, 3.5 от които са наситени и 21 грама захар.

Течният шоколад съдържа ванилин, изкуствен аромат (MSG) - екситотоксин, една от най-вредните за здравето съставки.

Една от най-опасните съставки, защото се смята за естествена ванилия. Ванилинът съставлява около 90% от аромата на ванилията. Алтернативно, може да се произвежда химически от петрол в лаборатория.

Тъжно е да се отбележи, че ванилинът съдържа MSG, което обиковено не е отбелязано на етикета.

Напоследък все по-голям брой клинични специалисти и учени съобщават, че екситотоксините играят важна роля в развитието на няколко неврологични заболявания, включително мигрена, припадъци, инфекции, нарушено невронно развитие, някои ендокринни заболявания, специфични видове затлъстяване, невродегенеративни заболявания, ALS, болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер, болест на Хънтингтън.

Причината, поради която искате да косумирате все повече конкретен течен шоколад се дължи на ефекта на ванилина MSG. При вземането му мозъкът се чувства възнаграден, невроните се стимулират и това кара човек да консумира повече.

Течният шоколад съдържа палмово масло, което повишава холестерола.

То е на второ място по популярност масло като храна. Една от опасностите на палмово масло е, че то повишава нивата на холестерола в кръвта, което се дължи на палмитиновата киселина в маслото, което може да доведе до сърдечни заболявания. Изследванията показват, че окисляването на палмовото масло може да бъде заплаха за физиологични и биохимични функции на тялото, като токсичност на сърцето, бъбреците, черния дроб и белите дробове, както и репродуктивна токсичност, увеличаване на свободните мастни киселини, фосфолипиди и цереброзиди, пише e-zdravey.com.