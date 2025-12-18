Рашидов: Политиката е професия, протестите не могат да правят управници

На всяка политическа криза сметката я плаща народът.

Това каза пред БНР скулпторът и художник Вежди Рашидов, министър на културата в две правителства на Бойко Борисов и бивш депутат от ГЕРБ, председател на 48-ото Народно събрание, като подчерта, че за всички е ясно, че идват предсрочни избори.

"В политиката човек трябва първо да говори откровено, може да е болезнено, може да е приятно за ухото, но да е откровено, защото това е най-висшата форма на взаимоотношение с едно общество. Докато бях в парламента, не помня да съм позволявал да има проблем, едно е да спориш, а друго - да бъдеш арогантен простак. Опростачването в политиката идва от Слави Трифонов - той създаде едно поколение, опростачи се обществото, не става въпрос за чалга. Второ - политиците, които влязоха от протести в парламента, резултатът е това, защото политиката е професия, а протестите не могат да правят управници".

Ще трябва много време, за да си върнем държавата, защото сме си изтървали държавата, смята Рашидов.

Според него ГЕРБ е силна партия толкова години, защото има "добър електорат, добри симпатизанти, добри членове":

"Оставката на кабинета "Желязков" е проява на мъдрост. Бойко Борисов е много опитен, вече е и по-хрисим, повече чува - не е като в първия му мандат като див петел, всички тръгнахме така. Опитът го накара бавно да вижда и друго, освен себе си. Често липсва свободен избор, който идва от народа - от гласуващите и негласуващите".

По думите му симпатиите и омразата са единствените мотиви, които извеждат хората да гласуват.

Преди дни художникът и скулптор откри в галерията си Vejdi изложба "Дървото" с 60 акварела, пресъздаващи живота през метафората на дървото.