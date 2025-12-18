НА ЖИВО Нов протест в центъра на София (ОБНОВЕНА, ХРОНОЛОГИЯ)

Протести в центъра на София и в няколко големи града в страната.

Организираните от ПП-ДБ демонстрации са с мотива, че управляващите са се опитали за пореден път да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков вчера.

Исканията тази вечер са 4:

прекратяване на опитите отново да се гласува бюджета за 2026 година;

измененията в Изборния кодекс и 100% машинен вот;

сваляне на охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски;

смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Хронология на протеста:

20:20 ч.: Организаторите обявиха край на протеста и подчертаха, че шествие и тази вечер няма да има

20:15 ч. - Множеството пее химна на България

20: 10 ч. - "Ако тази вечер не бяхте тук, те щяха да продължат да правят безобразия. Те си мислят, че ще ни излъжат, както вече седми месец лъжат младите лекари. Най-накрая спряхме бюджета, приключихме с него. Няма да сме приключили, докато не насрочат изборите. Така че - никакво отпускане! Те са толкова нагли, че като нищо ще пробват с един от мандатите да правят кабинет. Никакво отпускане! Избори! Чака ни дълъг и труден път, за да си вземем държавата обратно" - заяви пред множеството Асен Василев.

20:00 ч. - Всички на площада, прегърнати, скачат и скандират: "Заедно ще победим!"

19:44 ч. - Говорят младите лекари. "За 8 месеца не разбраха защо протестираме. Отивам в парламента и задавам въпроси - никога не получавам отговор. Искам да отговоря на Слави Трифонов и неговата редколегия, защото техният подход е: ето ви едни пари и млъквайте. Но тук, на площада, народът има ценности и идеал. Те са скъсали връзката с народа и площада. И ние заедно ще им изядем главите!" - заяви Василена Димитрова.

19:33 ч. - Множеството скандира "Славчев - вън!" и "Сарафов - вън!" заедно с Велислав Величков от "Правосъдие за всеки", който е на сцената

19:05 ч. - Песента на протеста звучи с нов текст: "Когато па-па-падне Пеевски, ще бъдем заедно отгоре и ще го тикнем във затвор"

19:03 ч. - Множеството в Триъгълника на властта подгря режисьорът Тео Ушев.

Той разказа пред протестиращите, че на връщане от Канада пътувал с едно френско семейство, което му казало: "Направихте страхотни неща! Но сигурни ли сте в победата?"

Оставка и вън!, призова Тео Ушев, а множеството поде думите му. Подозирахме че ни управляват идиоти, но последните дни разбрахме, че са кръгли идиоти, увери режисьорът. Борисов е казал, че сме хулигани. Пожелавам на всяка страна да има такива хулигани, извика Ушев.

Всеки момент се очаква хората от протеста срещу Борислав Сарафов да се присъединят към големия митинг.

18:50 ч. - Площадът в момента

18:45 ч. - Към протеста на Площад Независимост ще се влеят демонстрантите от протеста на инициатива "Правосъдие за всеки" срещу Борислав Сарафов.



18:30 ч. - Демонстрантите още се събират. В момента са над 7 000.

18: 00 ч. - протестиращите се събират в Триъгълника на властта





