НА ЖИВО Нов протест в центъра на София
Протести в центъра на София и в няколко големи града в страната.
Организираните от ПП-ДБ демонстрации са с мотива, че управляващите са се опитали за пореден път да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков вчера.
Искането им е за честни избори и промяна в Изборния кодекс.
