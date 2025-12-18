НА ЖИВО Нов протест в центъра на София

Протести в центъра на София и в няколко големи града в страната.

Организираните от ПП-ДБ демонстрации са с мотива, че управляващите са се опитали за пореден път да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков вчера.

Искането им е за честни избори и промяна в Изборния кодекс.