  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +7
Пловдив: +4 / +5
Варна: +6 / +8
Сандански: +6 / +7
Русе: +4 / +4
Добрич: +4 / +7
Видин: +6 / +6
Плевен: +4 / +6
Велико Търново: +2 / +3
Смолян: -2 / -1
Кюстендил: +3 / +4
Стара Загора: +3 / +4

Сблъсъци между полицията и протестиращи фермери в Брюксел

  • Сподели в:
  • Viber
Сблъсъци между полицията и протестиращи фермери в Брюксел
A A+ A++ A

Сблъсъци избухнаха между полицията и протестиращи фермери в Брюксел, предаде „Ройтерс”.

Над 10 000 фермери от цяла Европа протестират днес в белгийската столица. Сред тях има и български. Те се обявиха срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската организация Меркосур.

Сблъсъците избухнаха в близост до Европейския парламент. Демонстранти започнаха да хвърлят камъни и картофи по органите на реда, както и да чупят прозорци на сгради. Полицията използва палки, сълзотворен газ и водни оръдия и се опита да арестува част от протестиращите.

Властите в Брюксел съобщиха, че са разрешили протест с до 50 трактора, но до ранния следобед са пристигнали около 1 000 трактора, повечето с белгийски регистрационни номера. Те оцениха броя на протестиращите на около 7 000 души.

Лидерите на ЕС трябва да обсъдят днес дали Европейският съюз да подпише споразумението с блока на Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Критиците на търговския пакт, който се договаря вече 25 години, твърдят, че евтини стоки могат да залеят пазара в ущърб на европейските производители.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите