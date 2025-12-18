На третия път СОС прие доклада на Терзиев за преструктуриране на Московска 33
Столичният общински съвет прие новата управленска структура на Столичната община, предложена от кмета Васил Терзиев.
Това е третото гласуване на доклада му, който беше отхвърлен на предишни две заседания. В новата структура ще има трима нови зам.-кмета.
Един от основните проблеми, който имаме, е с презастрояването, каза Терзиев и поиска нов ОУП, създаване на цялостни ПУП-ове, както и намиране на инструменти за реализацията на ПУП:
"И тогава да се позволява на инвеститорите да реализиаат своите проекти. А не да започваме отзад напред и да се чудим защо няма улици и канализация. С тази структурна реформа искаме да оправим всичко това", каза още Васил Терзиев.
