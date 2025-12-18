  • Instagram
На третия път СОС прие доклада на Терзиев за преструктуриране на Московска 33

На третия път СОС прие доклада на Терзиев за преструктуриране на Московска 33
Столичният общински съвет прие новата управленска структура на Столичната община, предложена от кмета Васил Терзиев.

Това е третото гласуване на доклада му, който беше отхвърлен на предишни две заседания. В новата структура ще има трима нови зам.-кмета.

Един от основните проблеми, който имаме, е с презастрояването, каза Терзиев и поиска нов ОУП, създаване на цялостни ПУП-ове, както и намиране на инструменти за реализацията на ПУП:

"И тогава да се позволява на инвеститорите да реализиаат своите проекти. А не да започваме отзад напред и да се чудим защо няма улици и канализация. С тази структурна реформа искаме да оправим всичко това", каза още Васил Терзиев.

