Зеленски: „Европа ще плаща с кръв“, ако финансирането за Украйна спре

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че е в интерес на Европа да продължи финансовата подкрепа за Украйна, предупреждавайки, че нейното спиране може значително да ескалира конфликта и да пренесе войната върху територията на ЕС.

На пресконференция след среща на Европейския съвет Зеленски се съгласи с позицията на полския премиер Доналд Туск, като отбеляза, че намаляването на помощта за Украйна ще увеличи военната заплаха за Европа. „Ако Украйна не бъде подкрепена и остане сама, тя може да не устои, и тогава Европа ще плаща не с пари, а с кръв“, предупреди президентът.

Той подчерта директните последици от забавяне на финансирането върху отбранителните способности на страната. Зеленски посочи, че без следващия транш през пролетта производството на дронове в Украйна ще спадне рязко, подкопавайки настоящото равновесие на възможностите за дронове между Украйна и Русия.

Президентът също така акцентира върху по-широката цел на финансовата помощ: в мирно време средствата ще бъдат насочени към усилията за възстановяване на страната.

Тези коментари идват в контекста на продължаващите дискусии в ЕС относно използването на замразените руски активи. Дипломатите постигнаха предварителна договореност да се насочат тези активи като „кредит за репарации“ за Украйна през 2026–2027 г. Въпреки това Белгия изрази резерви, като нейният премиер отбеляза, че официален текст, приемлив за страната, все още не е видян. Очаква се окончателното решение да бъде взето от лидерите на ЕС на следващата среща на Европейския съвет.