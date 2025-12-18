Официално представиха първите 8 нови изтребителя F-16

В Трета авиобаза край село Граф Игнатиево се проведе официалната церемония по представянето на осемте български изтребители F-16 Block 70, които са на въоръжение във Военновъздушните ни сили, посочи БНТ.

Преди дни у нас пристигнаха и последните два изтребителя от първата партида, като с тях българските ВВС вече разполагат с 8 самолета F-16 Block 70.

Новите самолети F-16 Block 70, които влизат на въоръжение в българските военновъздушни сили, бяха представени на същото място, където беше отбелязано и пристигането на първия многоцелеви изтребител през месец април. За 8 месеца в рамките на тази година договорът между България и Съединените щати беше изпълнен. Два от самолетите днес останаха в хангара за церемонията. Останалите шест са позиционирани в непосредствена близост до пистата в авиобазата. Всичките са с отличителните знаци и бордните номера на българските военновъздушни сили.

Всички осем самолета F-16 Block 70 по първия договор между България и САЩ вече са в базата. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов на официална церемония в авиобаза Граф Игнатиево, на която изтребителите бяха представени. Сред присъстващите са вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили геннерал-майор Николай Русев, Мартин Макдауъл - изпълняващ длъжността посланик на Съединените американски щати в София, уточни БТА.

Това е красноречив израз на развитието, задълбочаването на стратегическото партньорство между България и САЩ. Още няколко важни проекта реализираме със САЩ, очакваме с нетърпение и доставката на първите бойни машини „Страйкър“ в началото на следващата година. Предстоят преговори и за доставка на брегова система за охрана на морските ни пространства, посочи Запрянов.

Мисля, че 2025 година е годината, в която българските Военновъздушни сили (ВВС) ще влязат в нова епоха, каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев по време на церемонията по представянето на първите осем български изтребителя F-16 Block70 в авиобаза Граф Игнатиево.

Българските ВВС, българските пилоти, заслужават тези самолети. Единственото, за което съжалявам е, че те трябваше да ги имат много по-рано и без излишна патетика, допълни Дончев.

Според него новите изтребители представляват и друга логика на завоюване на превъзходство във въздуха, съвсем друга интеграция с всички други структури на българските Въоръжени сили - и сухопътните войски и флота.

Има да се свърши още много работа, каза още вицепремиерът в оставка и допълни, че трябва да се положат усилия новите самолети да бъдат усвоени в пълна стенен, за да могат да бъдат използвани всички техни способности.

Томислав Дончев се обърна към българските пилоти и им пожела да бъдат екстремно добре подготвени и никога да не им се налага да влизат във въздушен бой.

Първият договор за производство и доставка на изтребители F-16 Block 70 беше подписан между правителствата на България и САЩ през 2019 година. След посещение в завода на "Локхийд Мартин" в Южна Каролина в началото на 2025 г. министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че до края на годината се очаква да бъдат получени всички осем самолета по този договор. По думите му, вторият договор, подписан през 2022 г. за придобиването на още осем самолета F-16 Block 70, ще се изпълнява до края на 2027 година.

България получи първия самолет F-16 Block 70 в производствената база на „Локхийд Мартин“ в Грийнвил, САЩ, в края на януари тази година.