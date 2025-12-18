На протест в Брюксел: Без фермери няма бъдеще за Европа

Хиляди европейски фермери се събраха в Брюксел, за да изразят недоволството си от реформите на Европейската комисия в Общата селскостопанска политика (ОСП), бюджетът за земеделие след 2027 година, както и споразумението с Южноамериканските държави от Меркосур.

В протеста участват и 75 български земеделци, членове на Аграрната камара.

Представител на всяка от делегациите говори на родния си език, като от българска страна към протестиращите се обърна председателят на Аграрната камара Илия Проданов.

"Dear farmers, България, тук ли сте! Всички сме заедно днес, за да кажем: Не, на лицемерието, не искаме Меркосур, искаме стабилност за нашите стопанства. Искаме бъдещето на нашите деца да бъде сигурно, защото без фермери няма бъдеще за Европа! Стоп , Урсула !", призова Проданов.

Над 10 000 фермери от цяла Европа протестират в Брюксел днес, съобщиха от най-голямата европейска земеделска организация "Копа-Коджека" (Copa-Cogeca), която е организатор на събитието.

Над 40 национални организации от 27 европейски страни са заявили присъствието си. Това е бъде първият път, когато представители от всяка страна от ЕС се събират, за да изискат спешни действия за бъдещето на селското стопанство на ЕС.

От "Копа-Коджека" посочват, че протестът се провежда в контекста на застой в европейската селскостопанска политика, белязан от

- неприемливи предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2027 г., които нямат сходство и адекватно финансиране;

- търговска политика, провеждана от ЕС в очевиден ущърб на европейския селскостопански сектор;

- необходимост от опростяване, по-добри регулации и правна сигурност.

Протестът се провежда в деня, в който Европейският съвет обсъжда бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР).