На първо гласуване: Забраниха НСО да охранява народни представители
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие единодушно Законопроекта за НСО, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители.
Законопроектът, внесен от Ивайло Мирчев и депутати от „Да, България“ / ПП-ДБ, има за цел да промени действащия Закон за НСО и основно да урегулира кои лица могат да бъдат охранявани от НСО.
В законопроекта е заложена забрана НСО да охранява народни представители, с изключение на председателя на Народното събрание.
