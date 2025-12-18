На първо гласуване: Забраниха НСО да охранява народни представители

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие единодушно Законопроекта за НСО, внесен от Ивайло Мирчев и група народни представители.

Законопроектът, внесен от Ивайло Мирчев и депутати от „Да, България“ / ПП-ДБ, има за цел да промени действащия Закон за НСО и основно да урегулира кои лица могат да бъдат охранявани от НСО.

В законопроекта е заложена забрана НСО да охранява народни представители, с изключение на председателя на Народното събрание.